Poté co se Bruslaři během základní části extraligy propadli z první říjnové pozice až na konečné jedenácté, museli v předkole play-off nastoupit proti šestému týmu tabulky, kterým byl favorit série z Plzně. Ale Bruslaři se papírovým předpokladům vzepřeli a sérii vyhráli 3:2.

V neskutečně vyrovnané sérii musel rozhodovat až poslední pátý zápas a ten Boleslav vyhrála na západě Čech 3:2. V Plzni padl v první třetině jediný gól a na svědomí ho měl hostující Jakub Kotala, který nekrytý na brankovišti těžil z dobré přihrávky Davida Šťastného.

V polovině zápasu byl dvakrát za sebou vyloučen Miloš Kelemen a jeho druhý trest dokázal potrestat kanonýr Michal Bulíř. Do kabin šla i podruhé s vedením Mladá Boleslav. V závěru přesilovky vypálil Bičevskis a puk po odrazu od brankáře briskně poslal do branky Oscar Flynn.

Do třetí periody domácí vtrhli v touze za vyrovnáním s velkým tlakem. V době jeho největší síly ale zachytil puk na soupeřově modré hrudí Martin Ševc a Miloš Kelemen si parádní trefou do šibenice vystavil odpustku za předchozí dvojité vyloučení. Domácí se ještě dostali do hry deset minut před koncem, kdy Schleiss využil dvojnásobnou početní výhodu. Další domácí šance už ale gól nepřinesly, a po závěrečně siréně tak mohla na plzeňském ledě propuknout velká hostující radost.

"Dneska rozhodla v náš prospěch chuť, vůle a nasazení," komentoval po zápase šťastný útočník a autor první boleslavské branky Jakub Kotala. A pokračoval: "Po smolně prohraném čtvrtém zápase jsme se chtěli dobře připravit a celý zápas do toho šlapat. Prostě jsme nepolevili ani na chvíli a podařilo se nám to."

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 2:3

Branky a nahrávky: 30. Bulíř (Čerešňák), 51. Schleiss (Čerešňák) – 15. Kotala (Šťastný), 40. Flynn (Bičevskis, Kotala), 47. Kelemen (Ševc). Rozhodčí: Lacina, Šír – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 5167.

Plzeň: M. Svoboda – Kaňák, Čerešňák, Graňák, Hamšík, Budík, Kvasnička, Kremláček – M. Lang, Mertl, Dzierkals – Blomstrand, Bulíř, Dufek – Suchý, Kodýtek, Schleiss – Malát, G. Thorell, Dvořák.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi, Moravec – Grim, Kotala, Šťastný – P. Kousal, O. Najman, Flynn – Kelemen, Fořt, Lunter – Eberle, Bičevskis, J. Stránský.