Zápas čtvrtého celku tabulky s pátým začal hodně svižně a k vidění byly šance na obou stranách. Jako první mohli udeřit domácí, ale Najman nedokázal nadvakrát překonat Štěpánka v hostující brance. A tak poprvé udeřilo na straně druhé – po průniku kanadsko-polské akvizice v dresu Třince Wolského doklepával puk do branky obránce Musil. Za domácí mohl odpovědět Adam Zbořil, ale přihrávku Skalického zužitkovat nedokázal. Oceláři pak v závěru první části nevyužili minutovou dvojnásobnou výhodu, a tak se šlo poprvé do kabin za stavu 0:1.

Boleslav vstoupila do druhé části hry aktivně, zasypala Štěpánka sprškou střel, ale většina z nich mířila jenom do dobře postaveného brankáře hostů. Po polovině zápasu se ale nakonec urodilo opět na druhé straně. Po sérii šťastných odrazů se dostal touš až k Eriku Hrňovi, který procedil puk mezi nohama gólmana Krošelje až do branky. Bruslaři se dočkali odčarování Štěpánkova kouzla tři minuty před koncem druhé třetiny. Hrdinka vypálil od modré a puk doplachtil až do třinecké branky. Pro boleslavského beka to byla vůbec první branka v letošní sezoně.

Bruslaři byli nejblíže vyrovnání při přesilové hře, když už ve třetí třetině seděl čtyři minuty na trestné lavici Martin Gernát, ale Štěpánek si se všemi pokusy poradil. Domácím pak nezbývalo, než dvě minuty před koncem odvolat brankáře a zkusit to v šesti. Přes velký tlak se už ale Boleslavským vyrovnat nepodařilo.

„Musím klukům poděkovat za odmakaný zápas. Byl to spíše boj než hokejová krása. Samozřejmě jsme moc rádi za tři body, které se nerodily lehce,“ hlásil po zápase kouč Třince Václav Varaďa. A pokračoval: „Od půlky zápasu nás Boleslav mačkala, měla spoustu šancí a nás podržel brankář Štěpánek. Ve třetí třetině jsme hráli i hodně v oslabení, což nám bralo ještě více sil, ale my jsme to odmakali. Je to skvělý start do venkovního tripu, který bude hodně obtížný.“

Jeho protějšek z boleslavské strany Pavel Patera dodal: Hráli jsme dobrý zápas proti silnému soupeři, ale trápila nás produktivita, kdy jsme tam prostě ten druhý gól nedokázali dotlačit. Vyrovnání bychom si určitě zasloužili, kluci dřeli do poslední vteřiny. Výkon se nám dnes líbil, škoda slabé produktivity.“

BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 37. Hrdinka (Skalický, Zbořil) - 9. D. Musil (Wolski, M. Růžička), 33. Hrňa (D. Musil, Hrehorčák). Rozhodčí: Pešina, Šindel – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3027.

Boleslav: Krošelj – Hrbas, Ševc, Hrdinka, Pláněk, Klikorka, Fillman – Grim, Zbořil, Skalický – D. Šťastný, Jeglič, L. Pabiška – J. Stránský, Bičevskis, Lunter – Kousal, Najman, Flynn.

Třinec: Štěpánek – Zahradníček, Doudera, Galvins, D. Musil, Gernát, Roth – M. Růžička, Vrána, Wolski – M. Stránský, Marcinko, Hrehorčák – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký, Polanský, Adamský – Hrňa..