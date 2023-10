BK Mladá Boleslav rozvázal smlouvu se švédským útočníkem Söderlundem, který se přesunul do Plzně.

Tim Söderlund skončil v BK Mladá Boleslav. | Foto: BK Mladá Boleslav

Jednoho cizince uvolnili a dalšího angažovali. Hokejová Škoda Plzeň poté, co přečasně rozvázala smlouvu s kanadským útočníkem Luke Adamem, získala do ofenzivy Švéda Tima Söderlunda. Pětadvacetiletý forvard přichází do Plzně z Mladé Boleslavi, kde v extralize působil už během minulé sezony. Jenže v úvodu nového ročníku nejvyšší soutěže zůstával za očekáváním, v osmi zápasech posbíral jen tři body (dva góly plus asistence) a nespokojenost na straně klubu i hráče skončila nečekaným přesunem.

Než přišel do Česka, působil Söderlund ve Švédsku v týmu Djurgårdens IF a předtím zkoušel štěstí v nižších zámořských soutěžích. Nejvyšší švédskou ligu si dravý mladík (175 cm / 74 kg) zahrál v barvách mateřského Skellefteå AIK, ale také za Frölundu. V mládežnickém věku oblékal i dres týmu Luleå HF a Švédsko reprezentoval na vrcholných mezinárodních akcích. Má stříbro z mistrovství světa do 18 i 20 let.

Naopak Boleslav by mohl podle neověřených informací webu specializovaného na přestupy Elite Prospects mohl posílit Patrik Zdráhal. Osmadvacetiletý křídelní útočník dnes skončil v týmu Luleå HF již po 8 zápasech. Osmadvacetiletý odchovanec Vítkovic uzavřel sice v dubnu v novém působišti dvouletou smlouvu, tu však nedodrží.

Potřetí šly doma do vedení, přesto Benátky znovu neberou ani bod