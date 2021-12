První půlhodina v Olomouci diváky spíše nudila, než že by se hrál nějaký strhující hokej. Skóre otevřel v 18. minutě hostující kapitán Martin Ševc v době, kdy na trestné lavici seděli hned dva domácí hokejisté.

Zápas nabral grády ve své druhé polovině. 32 vteřin po jeho přesné půlce zužitkoval velký tlak hostů slovenský střelec Miloš Kelemen, který se nejlépe zorientoval před domácí brankou. Následně šla do tří i Boleslav, ale domácí na rozdíl od Bruslařů dvojnásobnou početní výhodu nevyužili. Trefili se však po skončení přesilovky, ale na snížení Tomečka ještě stihla do přestávky Boleslav zareagovat, když ji dvoubrankový náskok vrátil Jan Stránský.

Malibu přišlo o vedení půl minuty před koncem. Přesto stihlo vyhrát!

Třetí třetina pak přinesla pořádné drama. Hanáci po pěti minutách hry během devadesáti vteřin dokázali smazat své manko. Snížení trefil Lukáš Klimek a o vyrovnání se postaral Silvester Kusko. Z vyrovnaného stavu se ale Kohouti neradovali ani tři minuty, když Boleslavi vrátil vedení v čase 49:38 Maris Bicevskis po nahození Pavla Pýchy. Definitivně rozhodnout pak mohl Kelemen, ale proti jeho druhému gólu v zápasu se postavila Lukášova tyčka. Domácí to v závěru ještě zkusili při hře bez brankáře, ale skóre už se v olomoucké plechárně neměnilo.

Domácí trenér Zdeněk Moták mínil, že jeho tým ztrácel v osobních soubojích a tím pádem čelil mnoha gólovým situacím. "Ve třetí třetině jsme se však nadechli do tlaku, srovnali jsme, ale po brance na 3:3 jsme tam sehráli jednu situaci naivně a hloupě. Dnes jsme si nepomohli ani přesilovkami. Určitě jsme měli proměnit početní výhodu pět na tři ve druhé třetině, což se ale bohužel nepovedlo. Nezasloužili jsme si bodovat, natož vyhrát. Musíme si přiznat, že prožíváme špatné období," uznal Moták.

Špatné období však prožívala i Boleslav a trenér Pavel Patera připomně, že hlavně po reprezentační přestávce má Bolka horší formu. "V týdnu jsme si něco vyříkali. Od začátku duelu to na ledě bylo poznat, protože do zápasu jsme vstoupili velmi dobře," chválil někdejší slavný reprezentant, podle něhož je Olomouc pokaždé silná v soubojích. "Právě v tomto aspektu jsme se jí dokázali vyrovnat. Důležité bylo, že jsme si pomohli i přesilovkou. Za vedení 2:0 nebo 3:1 se nám lépe dýchalo. Domácí však zaslouženě vyrovnali, neboť si za tím šli. Naštěstí se nám povedlo přidat ještě čtvrtou branku, která nám přisoudila body. Zuby nehty jsme to udrželi," ulevil si Patera.

V dalším kole hrají Bruslaři na domácím ledě, když v neděli přivítají pardubické Dynamo. Hrát se bude od šestnácti hodin. Hrát se navíc bude ve speciálních dresech, které po zápase zamíří do charitativní aukce (podrobonosti zde).

HC Olomouc – BK Mladá Boleslav 3:4

Branky a nahrávky: 37. Tomeček (Kusko), 46. Klimek (Káňa, Krejčí), 47. Kusko (Klimek, Rašner) – 18. Ševc (Pospíšil), 31. Kelemen (Lunter), 39. J. Stránský (Pýcha), 50. Bičevskis (Pýcha). Rozhodčí: Hradil, Veselý – Frodl, Komárek. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:2. Diváci: 1000.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Černý, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík – Káňa, Krejčí, Tomeček – Klimek, J. Knotek, Navrátil – Strapáč, Kolouch, Bambula – Kusko, Nahodil, Kunc – Burian.

Boleslav: Krošelj – Pýcha, Ševc, Bernad, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Kotala, O. Najman, P. Kousal – Pospíšil, Fořt, Kantner – Lunter, Raška, Kelemen – Eberle, Bičevskis, J. Stránský.

Bruslaři podpoří boleslavskou nemocnici, v neděli obléknou speciální dresy