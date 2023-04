Hokejisté Mladé Boleslavi ohlásili novou finskou útočnou posilu.

Finský útočník Matti Järvinen | Foto: BK Mladá Boleslav

Hokejisté Mladé Boleslavi hlásí novou zahraniční posilu. Tentokrát jde o třiatřicetiletého finského útočníka Mattiho Järvinena, který k Bruslařům přichází po působení v Hämeenlinně, jenž hraje finskou nejvyšší soutěž.

"Matti je velký centr, který je dobrý v předbrankovém prostoru, kde jsme měli problémy," říká sportovní ředitel BK Mladá Boleslav Martin Ševc. "Pevně věřím, že nám v tomhle směru výrazně pomůže. Je to už zkušený hráč, který má ledacos za sebou. Myslím si, že k nám dobře zapadne," dodává Ševc.

Matti Järvinen je rodák z Espoo, kde také hokejově vyrostl v tamějším týmu Blues. Zajímavostí je, že tento klub už byste na hokejové mapě Evropy nenašli, neboť v sezoně 2015/2016 vyhlásil bankrot. U toho už ovšem Järvinen nebyl, v ročníku 2014/2015 odešel do týmu SaiPa, kde strávil tři sezony. Tu třetí si závěrem okořenil ve švýcarském Zugu. Následně se opět vrátil do Finska, konkrétně do Tappary a poté do celku KalPa. Sezonu 2020/2021 strávil v německém Grizzlys Wolfsburg.

"Vždycky jsem hledal nové zážitky a dobrodružství, a když se naskytla možnost hrát za Mladou Boleslav, byla to pro mě snadná volba. Máme malého syna, kterému bude brzy rok, a my se rozhodli, že nastal vhodný čas na poznání jiné země. A volba padla právě na Českou republiku," říká čerstvá posila o volbě svého nového angažmá. A dodává: "Mladá Boleslav se mi v této fázi mé kariéry zdála takříkajíc jako zajímavý projekt. Mám už nějaké zkušenosti z různých evropských lig a hrál jsem finále ve třech různých soutěžích, takže doufám, že mohu týmu pomoci k úspěchům. Co se mých znalostí týče, tak vím o Škodovce a trochu jsem si něco zjišťoval i o městě. Slyšel jsem o lize i klubu jen dobré věci."

Po odchodu obránce Alexe Lintuniemiho tak zůstane v boleslavské kabině finské zastoupení. "Alexe neznám, ale možná si s ním před cestou trochu popovídám. Každopádně se těším, že poznám český hokej i prostředí," dodává Järvinen.