Ze severu Evropy přichází do Mladé Boleslavi švédská posila. Jan Stránský se pak vzdal kapitánského céčka. To po něm převezme slovenský obránce.

Joachim Rohdin | Foto: Archiv

Na poslední místo v průběžné tabulce extraligy reagují mladoboleslavští Bruslaři posílením. Do Mladé Boleslavi míří Švéd Joachim Rohdin, dvaatřicetiletý útočník se zkušenostmi ze švédské a finské nejvyšší soutěže. Joachim Rohdin do Čech přiletí ve čtvrtek večer a pokud vše dobře půjde, měl by za Bruslaře nastoupit už v pátečním zápase v Olomouci.

„Samozřejmě jsme hledali a hledáme oživení týmu,“ říká k Rohdinově příchodu sportovní ředitel Bruslařů Martin Ševc. „Joachim je zkušený hráč, který toho má za sebou spoustu ve Švédsku i Finsku, navíc jsme na něj dostali velmi dobré reference.“ A jaké by měly být jeho kvality? „Je to silný hráč na obou stranách hřiště, umí dávat góly a my věříme, že herně i svou mentalitou pomůže tým nastartovat. Navíc to bude i zdravá konkurence pro ostatní,“ dodává Ševc.

„Jsme si vědomi, že náš start do letošní sezony není vůbec povedený, a že jsou fanoušci zklamaní. V klubu to cítíme naprosto stejně,“ říká generální manažer Bruslařů Jan Tůma. „Energii z tréninků zatím nejsme schopní přenést do zápasů a ty pak – byť jsou vyrovnané – ztrácíme,“ dodává s tím, že hráči i trenéři dělají maximum, aby nastalou situaci zvrátili. „Nikomu, naprosto nikomu z nás, není aktuální situace lhostejná.“

Benátky přistřihly křídla Letcům, tři body je posunuly na desáté místo

„Pracujeme na nastartování hráčů stávajícího kádru i na jeho vhodném doplnění o hráče, kteří jsou na hráčském trhu volní a jsou v našich možnostech. Touhu a vůli bojovat určitě neztrácíme, naopak,“ doplňuje ho sportovní ředitel BK Mladá Boleslav Martin Ševc. „Společně s Joachimem jsme doufali i v příchod Jana Káni, ten se ale nakonec rozhodl zůstat poblíž domova a vybral si Olomouc.“

Jednou z prvních změn, která se v mladoboleslavské kabině udála už v pondělí, je změna kapitánství. „Honza Stránský s tím přišel sám, je to jeho rozhodnutí a jeho snaha dát kabině nový impuls a my to respektujeme,“ dodává Ševc.

„Budu to pořád já,“ říká ke svému kroku sám Jan Stránský. „Když budu něco chtít říct, tak to řeknu. Když někoho budu chtít pochválit nebo mu vynadat, tak to udělám. Ale jinak jsem usoudil, že je prostě potřeba udělat nějaké změny a jednu z nich beru na sebe,“ doplňuje.

Novým kapitánem Bruslařů bude Adam Jánošík. Jeho asistenty pak Filip Pyrochta a Juhamatti Aaltonen.