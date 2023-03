Dvěma kanadským body se proti svému nedávnému zaměstnavateli blýskl Sebastián Malát. U jediného gólu první třetiny způsobil při přesilovce rozruch v brankovišti a Ondřej Roman doklepával.

Musíme jít do baráže, jak kdybychom hráli se Spartou, velí Matyáš Filip

Před polovinou zápasu si pak explzeňský útočník připsal druhou asistenci u trefy obránce Davida Bernada od modré čáry. Domácí v té době odskakovali podruhé na dvoubrankový rozdíl. Poprvé jim tento náskok vydržel na začátku druhé části po přečíslení hostí hned po buly pouhých osm vteřin.

Podruhé až do 53. minuty, kdy při risku hostí bez brankáře snižoval Hrabík. Druhá plzeňská power-play v předposlední minutě už tak úspěšná nebyla. Lunter se hned po buly zmocnil puku a kapitán Stránský nadvakrát zavěsil do prázdné.

Benátky uzavřely první sezonu v nové éře porážkou v prodloužení

V nedělním závěrečném utkání v Třinci tak Středočeši ještě mohou vylepšit svou pozici před play-off. V tabulce se z dvanácté příčky dotáhli na jedenáctý Litvínov, desátá Plzeň má už jen o bod víc. Okruh možných soupeřů pro předkolo tak zůstává i nadále otevřený.

Očima trenérů

Václav Pletka, BK Mladá Boleslav: Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme gól a ve druhé přidali další. Řekli jsme si, že to střídání po tom gólu bude velmi důležité a hned jsme inkasovali. Potom jsme zbytečnými fauly pustili Plzeň do hry. Byl to ale od nás bojovný výkon. Podařilo se nám vstřelit třetí gól a nebýt zbytečných faulů, zvládli bychom ten zápas pohlídat lépe. Pak už jsme jen přidali čtvrtý gól do prázdné branky. Jsem rád za tři body a také za to, že jsme doma konečně vyhráli. Budeme se teď už pomalu připravovat na předkolo.

Petr Kořínek, Plzeň: Celý zápas byl urputný boj, asi ne moc pěkný, ale vyrovnaný. Udělali jsme chybu a Boleslav se dostala do vedení, povedlo se nám snížit, ale hned jsme zase inkasovali po další chybě. Dlouhou přesilovku pět na tři musíme využít, protože to rozhoduje zápasy. Bohužel se nám to nepovedlo. Zase jsme to pak honili na konci gólem na 2:3, potom tam ještě byla přesilovka. Je to škoda, odvést alespoň bod by bylo dobré, ale bohužel se trápíme v koncovce.

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Roman (Malát, Lantoši), 22. Fořt (Söderlund), 29. Bernad (Roman, Malát), 59. Stránský (Lunter) – 22. Pour (Blomstrand, Kremláček), 53. Hrabík (Zámorský). Rozhodčí: Úlehla, Veselý – Klouček, Šimánek. Vyloučení: 5:3. Vyšší tresty: 1:0. Využití: 1:0. Střely na branku: 36:43. Diváci: 2863.

Boleslav: Krošelj (Stuchlík) – Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Pláněk, Jeřábek, Bernad, Štich – Malát, Roman, Lantoši – Söderlund, Fořt, Šťastný – Šmerha, Bičevskis, Klíma – Lunter, Najman, Stránský. Trenér: Jiří Kalous.

Plzeň: Svoboda (Pavlát) – Skok, Zámorský, Houdek, Jiříček, Kremláček, Jaroměřský – Schleiss, Holešinský, Rekonen – Suchý, Honejsek, Hrabík – Blomstrand, Mertl, Pour – Beránek, Bitten, Adamec – Dvořák. Trenér: Petr Kořínek.