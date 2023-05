Hokejisté Mladé Boleslavi odtajnili další jméno z kádru na příští sezonu. Ze Slovenska přichází americký bek.

Šestadvacetiletý obránce Zach Osburn přichází do Mladé Boleslavi ze Slovenska | Foto: BK Mladá Boleslav

Bruslaři hlásí další posilu. Tou je šestadvacetiletý obránce Zach Osburn. Rodák z amerického Michiganu odehrál uplynou sezonu ve slovenské extralize za HK Dukla Michalovce. Vzdor faktu, že je obránce, byl bodově nejproduktivnějším hráčem týmu, se kterým došel až do rozhodujícího sedmého zápasu semifinále.

„Zach je tvořivý a zároveň pořád defenzivní bek, který umí odvést svou práci,“ říká na jeho adresu sportovní ředitel Bruslařů Martin Ševc. „Je to pravák do přesilovky, jakého jsme postrádali, s dobrou střelou a dobrým bruslením,“ dodává. „Věříme, že se u nás prosadí stejně, jako se mu to povedlo na Slovensku.“

"Česká liga je v Evropě známá jako špičková liga vysoké úrovně. Dostat příležitost prosadit se v ní beru jako velký krok v mé kariéře. Pevně doufám, že se mi v Čechách podaří posunout se herně vpřed. Boleslav jsem si vybral proto, že je to respektovaná organizace, která v posledních letech udělala velký pokrok. Věřím, že jí budu schopen pomoct na další cestě, a že ona naopak pomůže na další cestě mně," hlásí nová boleslavská posila.

A odkryl také svůj následující plán: "Teď budu pár týdnů doma, odpočívám a užívám si rodinu. Pak budu následující měsíce dodržovat přísný tréninkový a stravovací plán, abych se připravil na letní přípravu na ledě. Do Boleslavi dorazím v polovině července pár dní před tím, než půjde tým na led. Moc se těším na setkání s fanoušky a všemi v organizaci."

