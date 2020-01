Úvodní minuty duelu patřily Kometě, která do zápasu vstoupila aktivně a od začátku se drala do útoku. Justin Peters v brance hostujícího týmu si ale postupně poradil se všemi šancemi Brňanů, když zastavil střely Muellera, Zaťoviče i Plekance.

Boleslav ubránila oslabení po Ševcově faulu a postupem času se dostávala víc a víc do hry. Už při oslabení střílel po chybě domácích Bičevskis, v dalších šancích se potom do přestávky zjevili Skalický nebo Lunter. Ani domácí brankář Karel Vejmelka ale za svá záda puk nepustil, po dvaceti minutách tak nadále platil bezbrankový stav.

„Myslím, že jsme měli více ze hry prvních osm minut. Postupem času bylo jasné, že kdo dá gól, může urvat všechno,“ uvedl domácí trenér Kamil Pokorný.

V prostředním dějství si hru v početní výhodě vyzkoušeli po vyloučení Orsavy také hráči Mladé Boleslavi, stejně jako Kometa ji ale nedokázali využít. I nadále se hrál hodně bojovný zápas a výraznější šance chyběly. Až v polovině druhé části se mezi kruhy zjevil Silvestr Kusko, jehož pohotová rána se zastavila na levé tyčce boleslavské branky.

Následně diváky rozproudily dvě solidní příležitosti v rychlém sledu. Nejprve Šťastný hledal před brněnskou brankou Hrbase, který ale pálil z mimo. Poté v brejku ujel po nahrávce Muellera Zaťovič, jeho ránu ale vyrazil Peters.

Tři a půl minuty před druhou sirénou si exbrněnský Zohorna na levém kruhu obhodil Gulašiho a vypustil svižnou ránu, která zazvonila na horní tyčku. I na druhé straně tak gólmana před inkasováním zachránila branková konstrukce. Nic víc už se nestalo, i po dvou periodách se dál čekalo na úvodní gól.

Na úvod třetí třetiny dorážel po Jegličově střele znovu Zohorna, Vejmelka se ale zaskočit nenechal. Na druhé straně si Peters poradil s ránou Bartejse. Vejmelka potom se štěstím zneškodnil tvrdou střelu Ševce, načež zase Plekanec vyprášil Petersovu výstroj. Skóre se neměnilo ani po dalším výpadu Muellera.

Došlo na to až devět minut před koncem. Při vyloučení Zaťoviče nahrál Klepiš na modrou čáru na Martina Pláňka, jehož tvrdý projektil se zastavil až v síti. Svůj podíl na gólu měl také Zohorna, který Vejmelkovi zaclonil výhled. Navýšit hostující náskok mohl poté aktivní Zohorna, zblízka ale nenašel místečko ve výstroji brněnského gólmana. „Podali jsme výborný výkon, ale aby byl vynikající, měli bychom dát více branek,“ mrzela hostujícího kouče Radima Rulíka neproduktivita v ofenzivě.

Naopak domácí se v samém závěru dočkali srovnání. Dvě a půl minuty před koncem byl vyloučen Zbořil, což sice ještě Kometa nepotrestala, v poslední minutě ovšem hrála bez brankáře se šesti hráči v poli a dočkala se. Třináct sekund před koncem vymyslel Erat žabičku napříč hřištěm na levý kruh pro Petera Muellera, který z voleje propálil Peterse a poslal zápas do prodloužení.

V něm sice držela Kometa puk více, největší šanci ale měli hosté. Skalický vytvořil dobrou kličkou prostor pro útok tří proti jednomu a po narážečce se Ševcem nahrával na levou stranu na Kousala, proti němu se ale skvěle přesunul Vejmelka. „Podle mého názoru zasloužená dělba bodů po 60 minutách, v prodloužení měli hosté obrovskou šanci a Karel Vejmelka předvedl fantastický zákrok,“ popisoval závěr zápasu Pokorný.

O vítězi tak rozhodly až nájezdy. Hned jako první střelec se prosadil Mueller a na další úspěšný nájezd se čekalo až do páté série. V ní potvrdil výhru Komety Luboš Horký. Z Bruslařů na Vejmelku nevyzrál ani jeden ze čtyř nájezdníků, byť Jegličův pokus zastavila horní tyč. „Bylo to těsné a uteklo nám to těsně před koncem, což nás mrzí, ale mužstvo nechalo na ledě vše,“ uzavřel své hodnocení Radim Rulík.

BRNO – MLADÁ BOLESLAV 1:1 po nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 60. Mueller (M. Erat, Rákos), rozhodující nájezd Mueller – 52. Pláněk (Klepiš, R. Zohorna). Rozhodčí: Kika, Lacina – Axman, Klouček. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Diváci: 7 249.

Brno: Vejmelka – Mlčák, O. Němec, Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil – Zaťovič, Š. Stránský, Mueller – Orsava, Plekanec, M. Erat – Kucsera, Rákos, Vincour – Plášek ml., Střondala, L. Horký – Kusko. Trenéři: Zábranský, Pokorný, J. Horáček a Bělohlav.

Mladá Boleslav: Peters – Hrdinka, Ševc, Dlapa, Pláněk, Hrbas, Fillman, Klikorka – Skalický, Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – G. Szturc, Najman, P. Kousal. Trenéři: Rulík a Patera.

MICHAL KONVALINA