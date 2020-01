Další důkaz, jak se v Mladé Boleslavi dělá dobře hokej na nejvyšší úrovni, přinesla středeční nominace na Švédské hokejové hry. Trenér Miloš Říha do ní vybral sice jen jediného hráče bruslařů – Radima Zohornu, ale ve Skandinávii si zahraje ještě pět dalších bývalých borců klubu a dalších pět ze současného kádru je mezi náhradníky.

Hokejisté Mladé Boleslavi (v bílém) přehráli Olomouc jasně 3:0 | Foto: Jan Pavlíček

Také bývalí hráči by měli patřit k oporám týmu. To se týká hlavně brankáře Romana Willa (nyní Rögle), Vojtěcha Mozíka (Färjestad) a navrátilce Tomáše Hyky (Čeljabinsk – šušká se o jeho návratu do Bolky – na snímku). Naděje čiší z Radana Lence (Liberec) a do reprezentace se vracejícího obránce Davida Němečka (Lukko Rauma).