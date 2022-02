Domácí opět vzhledem k početnější marodce nastoupili i s výpomocí hráčů z první ligy a dvougólový host Guman z pátečního utkání v Olomouci měl úvodní větší příležitost, ale v sedmé minutě bekhendem zblízka Růžičku překonat nedokázal. Vítkovice, které hrály osmé utkání v osmnáctém dni, byly i přes náročný program v prvním dějství nebezpečnější. Gólu se přiblížily v 19. minutě během přesilovky pět na čtyři, ale Maroszovu ránu zastavila horní tyčka.

Komplikace v boji o šestku. Boleslav na Hané neudržela vedení a prohrála

Mladoboleslavští po sérii pěti porážek vsadili na opatrnější pojetí hry, výrazných šancí se proto diváci nedočkali ani ve druhé třetině. Po několika pološancích však během několika sekund v 36. minutě musel předvést skvělé reflexy domácí Dolejš, který postupně v boleslavské převaze pět na čtyři zlikvidoval pokusy a dorážky Najmana a Kousala. Domácí však kritické chvilky přežili a v třetí části šli za vítězstvím zarputileji. Hned v jejím úvodu mohl ukončit čekání na gól Fridrich, ale tváří v tvář si s Růžičkou neporadil. Stalo se až v další přesilovce: ve 49. minutě doklepl Maroszovu vyraženou střelu do sítě Hruška.

"Samozřejmě vývoj toho zápasu jednoznačně spěl k tomu, že kdo dá gól, tak asi vyhraje. Bohužel jsme šli do oslabení a Vítkovice si výhru zajistily v přesilovkách, kdy dvě proměnily a to dnešní zápas rozhodlo," komentoval klíčový moment zápasu hostující kouč Radim Rulík.

Další faul hostů znamenal druhý gól v síti Středočechů, kteří svou nedisciplinovaností ztratili utkání v rozmezí necelých čtyř minut: vyloučení Ševce potrestal přesným příklepem Marosz. Hosty už přesilovka na nohy nepostavila, a tak to už dvě a čtvrt minuty před koncem zkusili v power play. V ní jim dal poslední ránu do týla Bondra. "Pět na pět si myslím, že to byl vyrovnaný duel, kdy jsme soupeře moc nepouštěli do nějakých vyložených šancí. I když měli trochu víc ze hry, ale že by nás přečíslovali nebo nám ujížděli to ne. Musím se podívat i na ty fauly, protože jsem to moc ze střídačky neviděl. Vítkovice si to uhrály v přesilovkách," dodal k utkání Rulík.

"Třikrát jsme s Boleslaví prohráli se skóre 11:4. Je to velice kvalitní, nesmírně silné mužstvo, o to cennější je pro nás to vítězství. Dvě třetiny velký boj na obou stranách, výsledek 0:0. Bylo to o tom jednom gólu, pro který jsme si asi my došli dobře sehranými přesilovkami. Výborně zachytal Dolejš, takže do kabiny míří velká gratulace," radoval domácí kouč Miloš Holaň.

Další zápas čeká na Bruslaře, kteří v tabulce zůstali na devátém místě, v pátek, kdy na domácím ledě přivítají České Budějovice.

HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 3:0

Branky a nahrávky: 49. J. Hruška (R. Bondra, Marosz), 53. Marosz (Lakatoš, R. Bondra), 60. R. Bondra. Rozhodčí: Obadal, Stano - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. Diváci: 1000.

Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Solovjov, J. Stehlík, Pedan, L. Kovář, Koch, Plášil - M. Kalus, Marosz, Guman - Lakatoš, J. Hruška, Fridrich - Illéš, Flick, R. Bondra - Lindberg, Chlán, Bernovský.

Boleslav: J. Růžička - Ševc, Jánošík, Pláněk, Pýcha, Fillman, Lintuniemi, Bernad - Kantner, Fořt, D. Šťastný - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Grim, Bičevskis, J. Stránský - Půček, Závora, M. Simon.