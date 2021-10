Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli druhý zápas v řadě, podruhé bez jediné vstřelené branky. Po nedělním debaklu v Třinci 0:5 nestačila Boleslav doma na precizně bránící Olomouc a odešla i podruhé s tímto soupeřem v aktuální sezoně poražena, když doma padla 0:2.

„Pro nás to jsou výborné tři body. Boleslav je těžký soupeř, který výborně bruslí. Byl to těžký zápas, což jsme čekali. Rozhodla naše využitá přesilovka. Boleslav měla své šance, ale Honza Lukáš podal skvělý výkon, a díky tomu si vezeme tři body,“ byl po zápase spokojený kouč hostů Jan Tomajko.

Na domácí straně panovala spokojenost s výkonem, s výsledkem už logicky nikoliv. „Samozřejmě, že bez gólu se nedá vyhrát. Ale klukům nemáme co vytknout. Celý zápas jsme se tlačili do brány, ale asi to bylo málo. Ve střeleckém prostoru nám dnes chybělo více klidu, protože pár šancí jsme měli. Ale bylo to o jednom gólu. Oni přesilovku využili, my ne, i když jsme ji nesehráli špatně,“ komentoval zápas po jeho skončení domácí kouč Pavel Patera.

Právě hostující brankář, který v minulosti chytal i v Mladé Boleslavi, Jan Lukáš byl hlavním hrdinou zápasu, když pokryl všech 27 střel Bruslařů. V první třetině na něj třikrát nevyzrál v dobré pozici domácí forvard Tomáš Fořt. „Šance jsme měli, jenom já jsem neproměnil dvě tutovky, a to rozhodlo. Kdybychom po první třetině vedli 2:0, tak Olomouc by to musela otevřít. Takhle mohli svůj poctivý defenzivní hokej,“ hledal hlavní příčiny porážky útočník Mladé Boleslavi. A dodal: „Jim zachytal gólman a my jsme nic nedali.“

Utkání tak prakticky rozhodla jediná trefa, o kterou se postaral v polovině zápasu v jediné hostující přesilovce Jan Káňa. Dvě minuty před koncem mohla přidat pojistku největší hvězda hostů, ale David Krejčí trefil z při trestném střílení jenom tyčku. Mrzet ho to ale nemuselo, neboť si chuť spravil sedmnáct vteřin před koncem, když pečetil výhru Olomouce trefou do prázdné branky.

BK Mladá Boleslav – HC Olomouc 0:2

Branky: 30. Káňa (J. Knotek, Nahodil), 60. Krejčí. Rozhodčí: Pešina, Pilný – Gerát, Klouček. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2421.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Pýcha, Pláněk, Bernad, Šidlík, Jánošík, Lintuniemi – Claireaux, Fořt, Dufek – Kotala, Raška, Kelemen - P. Kousal, O. Najman, T. Knotek - J. Stránský, Bičevskis, Lunter.

Olomouc: Lukáš – Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, D. Řezníček, Rašner – Kucsera, Krejčí, Káňa – Klimek, J. Knotek, Ostřížek – Kunc, Nahodil, Burian – Navrátil, Strapáč, Olesz.