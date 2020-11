Úvodní třetina nenabídla žádné velké šance. Domácí tým sice byl od začátku aktivnější, živější a více střílel, Lukáš Klimeš v brněnské bráně ale všechny situace s přehledem vyřešil. Na opačné straně zaměstnali hokejisté Komety Gašpera Krošelje jen pěti střeleckými pokusy na branku.

Obrovská šance přišla hned po pár sekundách druhé části. Kiks v rozehrávce soupeře mohl potrestat domácí Jan Stránský, Klimeš si ale s jeho bekhendovou kličkou poradil. Potom měli Bruslaři kliku při ráně Pláška z mezikruží, Krošelj puk šťastně vytěsnil na tyčku.

„Oba týmy dobře bruslily, dobře napadaly i backcheckovaly. Byla otázka času, kdy to tam padne. Naštěstí to padlo nám a oni pak museli dotahovat,“ popisoval po utkání vývoj dění na ledě domácí útočník Adam Zbořil.

První změna skóre přišla až dvě a půl minuty před druhou sirénou. Vyloučen byl Jakub Klepiš, který v létě po vypršení smlouvy přešel právě z Boleslavi do Brna, a domácí tým faul svého někdejšího parťáka potrestal. Postarali se o to dva hráči s brněnskou minulostí. Po nahrávce Adama Zbořila od pravé tyče se před brankovištěm zorientoval důrazný Radim Zohorna a zametl puk za záda Klimeše. Díky jeho trefě tak Boleslav po čtyřiceti minutách vedla nejtěsnějším rozdílem.

Náskok ale neudržela dlouho. Už po necelých šesti minutách třetí periody bylo vyrovnáno. Svého staršího bratra napodobil obránce Komety Jakub Zbořil a po úniku po levé straně nahodil puk žabkou na střed, kam si sjel Peter Schneider. Rakouskému útočníkovi se sice kotouč namotal na čepel, i s trochou štěstí jej ale hostující forvard dokázal nasměrovat přes Krošeljův beton do brány.

„Trenéři nás hecovali, abychom se jako obránci víc zapojovali do útoku. Patří to k tomu, pramenilo z toho i to vyrovnání,“ okomentoval svůj ofenzivní výlet před vyrovnávací brankou mladší z bratrského dua Zbořilů Jakub.

Po dalších šesti minutách si ale domácí mužstvo vzalo vedení zpět. Zasloužila se o to dravá třetí formace složená z mladíků. Oscar Flynn si nabruslil do útočného pásma, otočil se kolem Zbořila a posunul puk za sebe na hůl Pavla Kousala. Jeho rána propadla přes vyrážečku gólmana, otřela se o tyčku a zapadla do sítě.

Přesně osm minut před koncem tak Boleslav strhla zápas na svou stranu a těsné vedení už nepustila. Bruslaři v závěru ubránili i oslabení ve čtyřech proti šesti hráčům Komety a dovedli zápas do zdárného konce. „Snažili jsme se to dohnat, ale nevyšlo to. Chyběl nám tam větší tlak,“ litoval po zápase Jakub Zbořil.

Ve třetím domácím duelu nové sezony tak Boleslav potřetí naplno bodovala a potvrdila také, že doma na soupeře z moravské metropole umí. Brno vyhrálo na ledě Bruslařů naposledy v prosinci 2017. Hned v příštím kole se spolu oba týmy střetnou znovu. Úvodní buly pátečního utkání na hřišti Komety bude vhozeno v 18:00.

MLADÁ BOLESLAV – BRNO 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 38. R. Zohorna (Zbořil, Šťastný), 52. P. Kousal (Flynn, Ševc) – 46. Schneider (Zbořil). Rozhodčí: Pražák, Kika – Ganger, Klouček. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

Mladá Boleslav: Krošelj – Šidlík, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, Zbořil, Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Patera.

Brno: Klimeš – Freibergs, O. Němec, Pyrochta, Zbořil, Gulaši, F. Král – Zaťovič, Klepiš, L. Horký – Vincour, Rákos, Schneider – Matěj Svoboda, Kusko, Kunc – Plášek ml., Brabenec. Trenéři: Zábranský, Pokorný, Bělohlav a Horáček.

Zdroj: Jan Pavlíček