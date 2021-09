To boleslavský trenér Pavel Patera mohl být spokojenější: „Na začátku zápasu jsme dali dva góly a hru jsme kontrolovali. Klíčové bylo, že když jsme na začátku druhé třetiny dostali gól, tak jsme hned dokázali znovu odskočit. Tam se rozhodoval zápas a zbytek už jsme kontrolovali.“

„My jsme hráli dobře od začátku do konce a nepouštěli jsme je do žádných velkých šancí,“ řekl k zápasu střelec první boleslavské branky Miloš Kelemen. Což byla pravda. Vítkovice poslaly za zápas na domácí branku dvanáct střel – devět v první třetině, ve druhé dvě a v poslední dokonce pouze jednu. „To je katastrofa našeho útoku,“ řekl krátce ke statistickému údaji kouč hostů Miloš Holaň.

Jediná mírnější komplikace přišla po snížení Svačiny zkraje druhé třetiny. Boleslav se ale nenechala znervóznit, a ještě přitopila pod kotlem. Výsledkem byly další góly Martina Pláňka a Pavla Kousala. Ve třetí třetině si už domácí hlídali pohodlný náskok a zápas dovedli do vítězného konce.

Hokejisté Mladé Boleslavi zvládli na jedničku domácí zápas proti jedenáctým Vítkovicím a dali tak dárek svému kapitánovi Martinu Ševcovi, který ve čtvrtek oslavil kulaté čtyřicáté narozeniny. Boleslavský dres se čtyřicítkou mu předali přímo na ledě jeho dva synové. „Bylo to překvapení, vůbec jsem o tom nevěděl,“ hlásil po zápase dojatý Ševc.

