Místo zraněného Jana Stránského se do boleslavské sestavy vrátil Pavel Kousal. Zatímco v pondělním zápase dali tři z pěti gólů Boleslavi někdejší Plzeňáci, v úterý otevřel skóre ex-boleslavský útočník v barvách Západočechů Jan Dufek. Ten těžil ze skvělé přihrávky Michala Bulíře a sám před Krošeljem mířil přesně mezi Slovincovy betony. Dufek se střelecky prosadil vůbec poprvé od výměny do Plzně. Část domácích fanoušků už zvedala ruce po tečované střele kapitána Ševce, ale puk se otřel pouze o vnější síťku hostující branky.

Šilhavého trápí obrana, v útoku počítá se Schickem. Je natěšený, říká kouč

Boleslav svého soupeře ve druhém dějství přestřílela, ale Miroslav Svoboda, který v hostující brance nahradil pro úterní zápas Dominika Pavláta, neinkasoval ani jednou. Přestál i střelu Davida Šťastného, který se dostal do zakončení po chybě hostů ve vlastním oslabení. Svobodovi pomohla pravá tyč.

I ve třetí třetině byl k vidění domácí tlak, ale brankář Plzně nakonec v celém zápase neinkasoval ani jednou, a byl tak hlavním strůjcem hostujícího vítězství, které vrací celou sérii k rozhodujícímu zápasu na západ Čech. Pro Svobodu šlo o první nulu v sezoně. „Spíš než zadostiučinění, je to ostuda, že je první. Ještě jsem nezažil, že bych za celou sezonu neměl nulu. Ale jsem rád, že jsem dnes mohl týmu pomoct,“ řekl po zápase hostující brankář.

„Byl to bojovný zápas z obou stran s hubeným skóre. Jeden gól rozhodl o celém zápase. Nás mrzí, že to bylo do naší branky. Ale hráčům nemám co vytknout, nechali na ledě, co mohli. Pořád se s Plzní přetahujeme a tento zápas z toho nevybočil,“ řekl k zápasu domácí kouč Radim Rulík. Jeho plzeňský protějšek Václav Baďouček pak doplnil: „Dnes se role obrátily. Domácí měli lepší vstup do utkání a byli hodně agresivní. My jsme toho ale využili, abychom dali gól na 1:0, který se nakonec ukázal být rozhodujícím. Jsem rád, že se kluci nenechali včerejší nepřízní osudu zlomit, a tentokrát jsme byli my ti šťastnější. Byly tam tyčky, ale to k tomu patří. Navíc Míra Svoboda navíc odchytal výborný zápas a kluci to odbojovali. Jsem rád, že rozhodující utkání se odehraje před našimi diváky.“

Zmiňované páté utkání, které už definitivně rozhodne o postupujícím do čtvrtfinále, je na programu už ve čtvrtek.

BK Mladá Boleslav – HC Škoda Plzeň 0:1

Branky a nahrávky: 4. Dufek (Bulíř, Blomstrand). Rozhodčí: Kika, Stano – Gerát, Ganger. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2722.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi – Šťastný, Kotala, Kantner – P. Kousal, O. Najman, Flynn – Kelemen, Fořt, Lunter – Eberle, Bičevskis, Grim.

Plzeň: M. Svoboda – Čerešňák, Kaňák, Hamšík, Graňák, Kvasnička, Budík, Malák – Dzierkais, Mertl, M. Lang – Dufek, Bulíř, Blomstrand – Schleiss, Kodýtek, Suchý – Dvořák, G. Thorell, Malát.