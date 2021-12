První třetina patřila domácímu celku, ve druhé už Kometa začala z brejků vystrkovat růžky, ale góly dávali zatím jenom domácí. Ve třetí části hry už byl brněnský tým lepší, a nakonec se třígólový náskok Bruslařů ztenčil na rozdíl jediné branky. Ten ale domácí hokejisté dokázali uhájit.

„Domácí byli první dvě třetiny lepší, měli lepší pohyb a šli do vedení 3:0,“ souhlasil kouč hostů Jiří Kalous. Domácí v úvodu promrhali dvojnásobnou přesilovku, ale v další početní výhodě, již standardní, poslal domácí do vedení Pavel Kousal. „Já jsem to tam nějak za zády protečoval na branku a ani nevím kudy to propadlo. Ale i takové šťastné góly se počítají. A vždycky je lepší, když jdeme do vedení my, než soupeř,“ komentoval svůj gól spokojený střelec.

Velkou šanci na srovnání měl po pěti minutách hry ve druhé třetině Martin Zaťovič, ale samostatný únik zakončil jenom do Růžičkovy výstroje. Ze strany pak najížděl nebezpečně Tomáš Šoustal a jeho střele se do cesty postavila tyčka. Udeřilo však na druhé straně, když přečíslení dvou na jednoho vyřešil přesnou střelou po ledě Jakub Kotala. Když už se schylovalo k odchodu do kabin, přidali domácí třetí gól – signalizované výhodě se prosadil finský obránce Lintuniemi. Třetí bod za asistenci v zápase zapsal Tomáš Pospíšil.

„Kometa byla ve druhé třetině nebezpečná z brejků a měla situace, kdy nám ujeli a nás podržel brankář. Z obranného pásma měli nebezpečný přechod do brejků. My jsme se štěstím vedli po dvou třetinách 3:0,“ řekl domácí lodivod Radim Rulík.

Dvanáct minut před koncem třetí třetiny mířil přesně pod horní tyčku Peter Mueller a snížil na 1:3. Domácí Bruslaři se pak už spíše soustředili na bránění dvoubrankového náskoku a hosté byli aktivnějším týmem. A za svou aktivitu byli odměněni v 55. minutě, když využil přesilovou hru Petr Holík. Závěrečný tlak a hra bez brankáře už další gól za Růžičkou nepřinesla.

„Třetí třetina ukázala, jak moc klíčový byl třetí gól. Kometa nás zatlačila, dvakrát jsme inkasovali a závěr už byl o bojovnosti a nasazení. Tam se kluci vymáčkli a uhráli jsme to,“ dodal kouč Boleslavi Radim Rulík, který mohl po sedmnácti zápasech nasadit po operaci uzdraveného Davida Šťastného. Ten se sice střelecky neprosadil, ale na ledě byl cítit.

BK Mladá Boleslav – HC Kometa Brno 3:2

Branky a nahrávky: 14. P. Kousal (T. Pospíšil, Najman), 35. Kotala (Claireaux, T. Pospíšil), 40. Lintuniemi (T. Pospíšil, Kantner) – 48. Mueller (P. Holík), 55. P. Holík (Mueller, Bartejs). Rozhodčí: Hodek, Pražák – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 833.

Boleslav: J. Růžička – Ševc, Pýcha, Pláněk, Bernad, Lintuniemi, Jánošík, Šidlík – Šťastný, Fořt, Kelemen – P. Kousal, O. Najman, Kantner – T. Pospíšil, Claireaux, Kotala – J. Stránský, Bičevskis, Lunter.

Brno: Sedláček (41. Tomek) – Bartejs, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši, Tansey – Mueller, Krištof, Zaťovič – Šalé, P. Holík, Horký – Vincour, Rákos, R. Pavlík – Šoustal, Dočekal, E. Meluzín.