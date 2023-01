Do BK Mladá Boleslav přichází z francouzského Rouen forvard Ondřej Roman. Rodák z Ostravy a dlouholetý hráč Vítkovic přiletěl do Čech v pátek 13. ledna v podvečer a již v sobotu se připojil k A týmu. S Bruslaři podepsal i na příští sezonu.

„S centry máme dlouhodobě kreativní problém a Ondra je jeden z těch, který dokáže udělat ten rozdíl. Samozřejmě ho bereme i s výhledem do přesilovky, ve kterých je dobrý,“ popisuje hlavní aspekty příchodu Ondřeje Romana sportovní ředitel Bruslařů Martin Ševc. „Zjistil jsem, že je ve Francii tak trochu schovaný, takže jsem se mu zkusil ozvat. A on projevil zájem. Takže pak už šlo jen o to, aby si to domluvil v Rouen. Upřímně doufám, že nám pomůže s produktivitou, která nás poslední dvě sezony trápí,“ dodává Ševc.

V průběhu necelých čtrnácti dnů se tak jedná už o pátého nováčka v mladoboleslavském dresu. „Ty změny souvisí s tím, že se nám herně nedařilo. Což vyústilo v odvolání trenéra Čiháka a taky ke všem těm hráčským výměnám,“ vysvětluje Martin Ševc. „Bylo jasné, že tým potřebuje takříkajíc okysličit. Na to, abychom to posuzovali výsledkově, je asi ještě brzy, máme dvě výhry a jednu prohru. Na projevu a chuti týmu ale vidím, že se to posunulo dobrým směrem,“ uzavírá.