Boleslav na domácím ledě chtěla ukončit nepříznivou sérii porážek, avšak bojovala s nedostatkem útočníků. Na levém křídle čtvrté formace tak naskočil osvědčený obránce David Bernad, v kladenské sestavě se boleslavském ledě představil i Jaromír Jágr.

První třetina mnoho hokejové krásy nepobrala. K vidění byl sice bruslivý hokej, avšak bez výraznějších šancí. O trochu více jich přeci jenom měli Rytíři. Krošelj musel dobrým zákrokem vyřešit Bláhův únik, na druhé straně se kladenský gólman musel hodně natahovat lapačkou po skryté Fořtově střele. Nejblíže k otevření skóre byl právě centr první mladoboleslavské formace, ale Kousalovu pobídku nedokázal tísněn na brankovišti uklidit za záda kanadského gólmana Kladna.

Přestupy na spadnutí? Fila s Juráskem údajně míří z Boleslavi do Slavie

Ve druhé třetině padla jedna branka, ale nakonec nebyla uznána. V samotném závěru napřáhl od modré čáry jeden z obránců Kladna a puk se sirénou zapadl za Krošeljova záda. Rozhodčí po přezkoumání u videa seznal, že puk opravdu přešel brankovou čáru až po uplynutí času.

„První třetina byla vyrovnaná, my jsme chtěli vycházet ze zajištěné obrany, a to se nám dařilo. Ve druhé už se domácí dostali do tlaku, což bylo způsobeno třemi vyloučeními. Byli jsme pod tlakem, ale podržel nás výborně chytající brankář,“ komentoval úvodních čtyřicet minut zápasu kouč Kladna Jiří Burger.

Jinak byla ve druhé periodě aktivnější domácí Boleslav, a to i díky třem přesilovkám, ale kladenský brankář odolával. Nejprve tygřím skokem u pravé tyčky doslova ukradl gól Flynnovi, proti ráně Kousala neváhal zasáhnout maskou.

Třetí třetina přinesla domácí čekání na gól s hostujícími rychlými výpady. Avšak ani po šedesáti minutách ani jeden z brankářů neinkasoval, byť domácí Bruslaři vyslali na kladenského strážce branky 41 střel. „Ve třetí třetině už se čekalo, kdo dá gól a nikomu se to nepodařilo,“ dodal kouč Kladna Burger.

V prodloužení byla na puku opět více Boleslav, ale rozhodnutí přišlo na druhé straně. V čase 64:46 rozhodl blafákem po úniku Kyle Wood. „Vezeme si pro nás velice cenné dva body,“ zářil Burger. To domácí Radim Rulík nebyl s bodem spokojený: „Naši hráči před gólem bohužel na risk zůstali na ledě, chtěli to vzít na sebe, ale měli vystřídat. Zahráli jsme to takticky špatně a byli jsme za to po právu potrestaní.“

Přidal i hodnocení utkání: „Byl to vyrovnaný zápas, oba týmy měly nějaké šance na gól. Nám chyběl prostě drajv do brány. Když si vezmeme počet střel za poslední zápasy, tak to číslo je neuvěřitelné, ale střelecká nemohoucnost je veliká. Chybí nám tlak do branky a vytvořit si následné situace. Střelu máme, ale nemáme hráče sprintujícího do brankoviště, který by tečoval nebo si počkal na dorážku.“

Boleslav o prolomení série bude moci zabojovat opět na domácím ledě. V pátek přijede k Bruslařům pražská Sparta.

BK Mladá Boleslav – Rytíři Kladno 0:1 pp

Branky a nahrávky: 65. Wood (Kubík). Rozhodčí: Šír, Kubičík – Frodl, Lederer. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 931.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Jánošík, Pláněk, Moravec, Fillman, Lintuniemi, Hanousek – Šťastný, Fořt, P. Kousal – Kantner, Kotala, Lunter – J. Stránský, Bičevskis, Flynn – Raška, Závora, Bernad.

Kladno: Bow – Dotchin, Arzamastsev, Ticháček, Wood, Suchánek, Baránek, Donaghey – Kubík, Plekanec, Hlava – Indrák, Filip, Beran – Jágr, Pytlík, Melka – Bláha, Kuťák, Babka.