„Plzeň celou sezonu hrála ve čtyřce, měla po celou sezonu lepší výsledky než my, takže to je jednoznačný favorit celé série. Jsou úplně někde jinde,“ hlásil po úterním posledním kole základní části vcelku přesvědčivě kouč Boleslavi Radim Rulík.

Konec po čtrnácti sezonách, Benátky už nebudou farmou Bílých Tygrů

Jeho hráči také vidí favorita v Západočeších, šanci ale přesto větří. „Plzeň je určitě kvalitní soupeř, celou sezonu hráli ve čtyřce. Teď ke konci jim to uteklo. Osobně jsem si říkal, že plzeň by pro nás mohla být dobrý soupeř, ale těžko říct. Kdybychom dostali kohokoliv, tak pro nás se všechno maže. Hrají bruslivý, bojovný hokej, takže to bude určitě těžký,“ hlásí útočník Boleslavi David Šťastný. A jedním dechem dodává: „Chceme se na to připravit, může nám to zachránit sezonu, která nám nevyšla podle představ. Může to být takový odrazový můstek, kdy se může na všechno zapomenout, co se stalo v základní části. Play off hokej je úplně něco jiného. Doufám, že se to všechno vymaže a začneme od nuly a že se nám to podaří."

Hodně speciální pak bude série pro Jana Eberleho, který v Plzni strávil několik sezon: „Strávil jsem tam tři roky, takže to bude určitě speciální. Těším se na to. Před posledním kolem tam bylo hodně možností, nakonec to vyšlo na Plzeň. Teď se na to těším, ale vyloženě jsem si to nějak nepřál." I on cítí šanci na postup: „Je to play off, bude to hodně o bojovnosti, o nás. Jdeme do toho jako outsider a můžeme je překvapit. Věřím, že je překvapíme." A dodává: „Nikdo nemůžeme být se základní částí spokojený. Po první čtvrtině to vypadalo úplně jinak, než to dopadlo. Dílčí cíl jsme si splnili: jsme v předkole a jsme tým odhodlaných kluků, kteří se chtějí dostat co nejdál. Mám zkušenost z druhé strany hrát za tým z 5. místa proti dvanáctému, který měl 50 bodů, a vím, jak to může vypadat. Budu se jen snažit, abychom my Plzeň znovu překvapili a pozici favorita ji potrápili co nejvíc a dostali se přes ně do dalšího kola."

Série hraná na tři vítězné zápasy začne v pátek a sobotu v Plzni. Do Mladé Boleslavi se přesune v pondělí, případný čtvrtý zápas by se hrál o den později.

FOTO: Bruslaři skončili na jedenáctém místě a jdou na Plzeň