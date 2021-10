Zahraniční a obranné řady BK Mladá Boleslav rozšíří šestadvacetiletý rodák z Helsinek Alex Lintuniemi. Trenérům bude k dispozici už na čtvrteční utkání proti Olomouci.

Lintuniemiho v roce 2014 draftoval ve druhém kole tým Los Angeles Kings. Od svých osmnácti let tak působil v zámoří, nejdříve v kanadské nižší soutěži OHL a posléze v americké AHL. Po šesti letech za velkou louží následoval návrat domů, nejprve hrál v Lahti za Pelikány, posléze v JYP Jyväskylä. Ve Finsku se ale moc neohřál a loni vyrazil do kazašského Barysu. V KHL odehrál 29 zápasů včetně šesti v play off. Od května je bez angažmá.

„Alex je velmi urostlý typ obránce, má zkušenosti z velmi dobrých soutěží napříč světem a navíc věříme, že skvěle zapadne do našeho systému,“ říká sportovní manažer A týmu BK Mladá Boleslav Václav Nedorost. „Slibujeme si od něj rozšíření a posléze i zkvalitnění našich obranných řad.“

Bruslaři tak mimoděk reagují i na to, že Davida Moravce s velkou pravděpodobností čeká mistrovství světa do 20 let v Kanadě a více než měsíc tak nebude mladoboleslavskému týmu k dispozici.

„Jsme si vědomi, že Alex je několik měsíců bez zápasového vytížení, takže počítáme s tím, že mu bude chvíli trvat, než se do toho takříkajíc dostane,“ dodává Nedorost. „Věříme ale, že obzvlášť od druhé půlky soutěže pro nás bude velkým přínosem.“

Naopak ani do utkání s Olomoucí nenastoupí útočník David Šťastný. Bohužel jeho zranění si vyžádá několikatýdenní léčbu. Bližší informace o povaze jeho zranění klub poskytovat nebude.