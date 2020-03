Jestli je největším lákadlem boj o záchranu, pak docela zajímavý je také souboj o druhé až páté místo, které může či nemusí zajistit klubů účast v Lize mistrů a hlavně výhodu domácího hřiště pro začátek play off. Pro to všechno bude úterní středočeské derby mezi Kladnem a Mladou Boleslaví o to zajímavější, protože Rytíři se v tabulce zoufale snaží utéci z posledního místa a Boleslav chce udržet příčku druhou.

I přes šířící se koronavirus by se hrát mělo, jen budou na stadionu zvýšená hygienická opatření.

Konec tabulky najednou vyhrává. A jako vždy podezřívavý český fanoušek kroutí hlavou zejména nad ohroženými Pardubicemi, které by s aktuální formou klidně mohly pomýšlet na triumf v play off, pokud by do něj postoupily. Porážejí jednoho silného soka za druhým a teď se k nim přidalo také Kladno. Po jedenácti prohrách porazilo Spartu a Brno…

Nicméně Třinec proti Pardubicím nastřelil v poslední vteřině tyčku, Rytíři zase v Brně přežili několik tutových šancí Komety, proti níž se vytáhl původně až třetí kladenský brankář Adam Brízgala.

Klidně tedy mohlo být vše jinak a nespekulovalo by se.

Takhle platí, že tři mužstva budou čekat na zaváhání Kladna, které může poslat zpátky do I. ligy Mladá Boleslav. A to v případě tříbodové výhry na ČEZ stadionu. Rytíři dokonce mohou spadnout i v případě, že Boleslav porazí. To když všichni jeho nejbližší konkurenci budou bodovat naplno…

Přesto Kladeňáci věří, že obratem s Karlovými Vary (hattrick dal Slovinec Žiga Jeglič) posílenou Mladou Boleslav mohou porazit.

„Věříme si. Tím, že jsme dvakrát vyhráli, sebevědomí narostlo. Kluci se hlavně snaží před zápasy vypustit, co se děje, a dát do toho sto procent v každém zápase,“ řekl hrdina brněnského duelu, brankář Adam Brízgala, který zaskočil za zraněného Denise Godlu.

V ČERNÝCH DRESECH

Kladenské vedení a jeho nadační fond Knights Foundation už před časem, když ještě měl klub velký náskok, naplánovaly duel s Boleslaví jako nadační na podporu Vězeňské služby ČR a jejím prostřednictvím také kardiologického oddělení motolské nemocnice. Zápas tak Rytíři odehrají ve dvou speciálních černých sadách dresů. Jedna bude dražena přímo na stadionu po zápase, druhá na internetovém portálu Aukro.cz od 5. března.

Fanoušci si také mohou do hlediště přinést plyšáky a po prvním vstřeleném gólu Kladna je mohou házet na led. „Plyšáci budou k prodeji případně i na místě za symbolických 50 korun. Vybraná částka poputuje na konto nadace Knights Foundation. Plyšáky můžete zakupovat až do konce druhé třetiny a koupí podpoříte nadaci. Plyšáka si samozřejmě můžete i nechat,“ vysvětlil Adam Soukup, za nímž jdou hlavní aktivity rytířské nadace Knight Foundation.

Členové Vězeňské služby ČR chystají i malou show na ledě, tu hlavní ale musí uchystat hráči obou týmů.

Kdo se dostane blíž svému cíli?