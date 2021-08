Hokejisté Mladé Boleslavi na svého finského soupeře vlétli s vervou a po dvou minutých hry za to byli odměněni vedoucí brankou, pod kterou se jako střelec podepsal Jakub Kotala. Boleslav byla aktivnější i ve zbytku první třetiny, ale další gól nepřidala.

Stejně tak ve třetině druhé, v jejímž závěru domácí dokonce inkasovali. Minutu před jejím koncem byl důrazný před brankářem Leevi Teissala a do kabin se šlo podruhé za stavu 1:1.

Osm minut před koncem mohl Boleslavi vrátit vedení Bicevskis, ale při zamýšlené dorážce mu puk přeskočil hokejku, a střela do odkryté části branky se tak nekonala. O tom, že už jde o ostré mistrovské utkání přesvědčil 1138 diváků v boleslavské aréně minutu před koncem základní hrací doby kapitán Martin Ševc parádně vyhranou bitkou.

Martin Ševc ? Mico Luoto ?? pic.twitter.com/Wy9fYzgAcz — BK Mladá Boleslav (@bkboleslav) August 28, 2021

To byl také poslední statistický zápis v normální hrací době, a tak se šlo do prodloužení. V něm jeli Bruslaři tři proti jednomu obránci, ale akci nezakončili přesně. Což je mohlo mrzet minutu později, kdy celé utkání rozhodl přesnou střelou švihem Hirvonen.

„Od nás to byl úplně jiný hokej, než jsme hráli ve čtvrtek. Dařilo se nám hrát, co chceme – hodně bruslit a nedat soupeři žádný prostor. To se nám povedlo a měli jsme i trošku navrch,“ hlásil po utkání domácí kouč Pavel Patera. A pokračoval: „Závěr se nám trošku nepovedl, špatně jsme vyřešili přečíslení a soupeř nás pak potrestal. Ale s výkonem jsme spokojení.“

BK Mladá Boleslav – IFK Helsinky 1:2 (1:0, 0:1, 0:0 – 0:1) pp

Branky: 3. Kotala (Dufek) - 39. Teissala (Innala, Koivistoinen), 63. Hirvonen (Tallberg). Rozhodčí: Pešina, Šír – Klouček, Špůr. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. Diváci: 1138.

Boleslav: Růžička - Jánošík, Ševc, Pýcha, Pláněk, Bernad, Fillman, Šidlík – Lunter, Zbořil, Šťastný – Flynn, Najman, Kousal – Kotala, Závora, Dufek – Eberle, Bičevskis, Stránský

Helsinky: Garteig – Karjalainen, Lyytinen, Teräväinen, Kotkansalo, Luoto, Ahonen, von Gerdten – Dyk, Paajanen, Tallberg – Teissala, Koivistoinen, Innala – Hede, Väänänen, Hirvonen – Sandvik, Åsten, Jääskä.