Praha /FOTOGALERIE/ – Před návštěvou více než deseti tisíc diváků v pražské O2 areně se hokejisté Mladé Boleslavi postavili v posledním duelu roku 2018 Spartě. Stejně jako v pátek v Brně hráli výborně hlavně dozadu, ale tentokrát to nestačilo ani na jediný bod. Napínavý duel rozhodl až ve 43. minutě jedinou brankou duelu Lukáš Klimek a jeho Sparta po šesti domácích nezdarech konečně uspěla.

Brankář Pavel Kantor si defenzivu porovnal tak dobře jako v Brně a podal stejně dobrý výkon jako v pátek. Inkasoval jediný gól, ale malou bitvu se sparťanem Michalem Machovským prohrál. Machovský přitom také kapituloval, ale na konci první třetiny rozhodčí Žedlovu dorážku Vondrkovy rány viděli jako neregulérní, protože zapískali dříve.



Možná se obávali dalšího hněvu šéfa Sparty Petra Břízy, který při posledním duelu s Pardubicemi rozhodčí počastoval takovými výrazy, že se musel veřejně omlouvat.



Zápas mnoho opravdu jasných šancí nenabídl, možná i proto, že se hrálo velmi čistě a jen pětkrát mířili borci na trestnou lavici.



Gól nakonec dala Sparta ve 43. minuty chvíli poté, co se zápas dost zdržel při zkoumání rány Buchteleho, při které videorozhodčí odhalil břevno a nikoliv gól. Už za pár vteřin po rozehrání ale Forman oblafl za bránou Němečka, přihrál Klimkovi a toho Dlapa neudržel dostatečně razantně - 1:0.



Sparta už si před rozjařeným publikem pro ni hodně cennou výhru uhlídala, vždyť předtím šestkrát padla! Pět minut před koncem jí pomohli i hosté, když prováhali 25 vteřin převahy pět na tři.

Domácí trenér Uwe Krupp byl už před zápasem podle některých v ohrožení, ale tlak ustál. „Pro nás to byl hodně důležitý zápas,“ přiznal na úvod bez vytáček. Oba týmy podle něj hrály disciplinovaně, Sparta toužila předvést mnohem větším zápalem než proti Pardubicím. „Hodně se hrálo ve středním pásmu, dlouho to bylo 0:0 a to je pak o jedné chybě, o jednom gólu. Věděli jsme, že Mladá Boleslav má rychlé hráče a umí rychle přecházet do protiútoku. Proto jsme chtěli hrát pozorně v obraně a nepouštět je do podobných situací. Hráči odehráli velmi dobré utkání a jsem šťastný, že jsme vyhráli 1:0,“ ulevil si Uwe Krupp.



Hostující Miloslav Hořava zůstal tradičně při zemi. „Odehráli jsme se Spartou relativně vyrovnaný zápas, myslím, že z naší strany lepší než minule, kdy jsme tady vyhráli. Bylo to o prvním gólu a bohužel ho dala Sparta.“



Sparta – Mladá Boleslav 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Branky a nahrávky: 44. Klimek (Forman, T. Pavelka). Rozhodčí: Hejduk, Šír – Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 5:1, bez využití. Diváci: 10553.



Sparta Praha: Machovský – Piskáček, Delisle, Blain, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, de la Rose, Kalina – Buchtele, P. Vrána, Kudrna – Smejkal, Klimek, Forman – Pšenička, Pech, Rousek – Jones, Sill, Beran.



Mladá Boleslav: Kantor – Kotvan, Pláněk, Bernad, Němeček, Dlapa, Hrdinka, Kurka – Vondrka, T. Knotek, Skalický – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Pacovský, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal.