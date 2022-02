„Neprohráli jsme si to v posledních dvaceti zápasech, ale na začátku sezony. Za poslední roky jsme to nějakým způsobem vždycky doháněli, letos už to byl extrém. Z prvních 22 zápasů jsme vyhráli jeden za tři body, to je šílený. Ke konci jsme se zvedli, ale bohužel jsme to nedokázali dotáhnout v době, kdy jsme měli na Kladno tři body. Tam nám odskočili a my už se toho nedokázali chytit,“ řekl k pádu boleslavského soupeře o patro níž útočník Zlína Antonín Honejsek.

Skóre samotného zápasu otevřel ve druhé přesilovce zápasu tečující Jakub Kotala. Hosté byli nebezpeční pouze ve své početní výhodě, kterou dokázal využít po obtočení kolem Krošeljovy branky Bedřich Köhler. Boleslav si ale vzala vedení do první přestávky ještě zpět, když se ekvilibristicky ze vzduchu prosadil finský obránce Alex Lintuniemi.

Domácí sice ve druhé třetině ubrali na kadenci střelby, na dva góly to ale opět stačilo. Na 3:1 pro domácí zvýšil hráč, který část sezony strávil právě ve Zlíně. Oscar Flynn si našel po buly volný puk a z kruhu nedal Kašíkovi šanci. Do kabin se nakonec šlo za stavu 4:1 pro Boleslav, která zásluhou Pláňka a teče jednoho z hostujících obránců využila dvě vteřiny před sirénou podruhé v zápase přesilovku.

Ve třetině už Boleslav i přes velký tlak další gól, i kvůli famózně chytajícímu Kašíkovi, nepřidala. „Je mi líto, že zrovna zápasem u nás Zlín sestupuje ze soutěže. Jeho hráči předvedli obětavou hru podpořenou výborným brankářem,“ hodnotil zápas domácí kouč Petr Haken. A pokračoval: „Ale já musím pochválit naše hráče, protože jsme si za vítězstvím šli postupnými krůčky. Hlavně ve druhé třetině jsme se dostali do spousty gólových šancí. Ve třetí třetině už bylo rozhodnuto. Vítězství jsme potřebovali, chtěli, a nakonec i zasloužili.“

Klíčový zápas o play-off Bruslaře čeká už v úterý a opět to bude na domácím ledě. Od 17.30 hostí Boleslav Karlovy Vary.

BK Mladá Boleslav – PSG Berani Zlín 4:1

Branky a nahrávky: 13. Kotala (Pláněk, Fořt), 19 Lintuniemi (Raška), 27. Flynn, 40. Pláněk (Fořt, Šťastný) – 15. Köhler (Kubiš, Suhrada). Rozhodčí: Mrkva, Kika – Kajínek, Ondráček. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 977.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Pýcha, Pláněk, Moravec, Lintuniemi, Jánošík – Šťastný, Kotala, Lunter – P. Kousal, O. Najman, Flynn – Kelemen, Fořt, Raška – J. Stránský, Bičevskis, Eberle.

Zlín: Kašík – O. Němec, Suhrada, Ferenc, Mat. Hamrlík, M. Novotný, Riedl – Zabusovs, Claireaux, Honejsek – Köhler, Hejcman, Kubiš – Okál, Makarenko, P. Sedláček – Fryšara, Veselý, Karafiát – J. Čechmánek.

