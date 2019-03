Boleslav doma snížila náskok Tygrů

Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ - Hokejisté Mladé Boleslavi se do toho pořádně obuli! Po přesunu série z Liberce do středních Čech zvládli první domácí zápas čtvrtfinále, když Bílé Tygry zdolali výsledkem 4:1. Po gólech Vondrky a Zohorny vedli jednobrankovým rozdílem, další dvě branky přidali v závěru do opuštěné liberecké klece.

„Jsem rád, že dnes bylo vyprodáno a že jsme pro naše diváky předvedli bojovný výkon. Jsme rádi za výhru, a že jsme zpátky v sérii," komentoval první domácí utkání kouč Bruslařů Miloslav Hořava. Naopak liberecký lodivod Filip Pešán nemohl být s výsledkem, a koneckonců ani s výkonem, Tygrů spokojen: „Působili jsme hodně bohorovně, nebyli jsme vůbec ostří směrem do brankoviště a domácí brankář měl velmi lehkou práci. Vyložené šance jsme nezakončili správně, nebo jsme je nezakončili vůbec. Akce dva na nula třeba skončila bez zásahu domácího brankáře. Naopak Boleslav dávala jednoduché play-off góly. My promrhali i velké šance, tohle není cesta, jak je porazit." Úvod zápasu přitom patřil hostům, hned v první minutě trefil břevno domácí branky, kterou poprvé v play-off obsadil od úvodního buly slovinský gólman Gašper Krošelj, Libor Hudáček. Na druhé straně mohl otevřít skóre Martin Procházka, ale jeho dvě střely vytečovali obránci Liberce mimo nebezpečný prostor. Do vedení šla Mladá Boleslav až ve druhé periodě. Po nahození Oldricha Kotvana tečoval šikovně mimo dosah brankáře Willa puk domácí kapitán Michal Vondrka. Za hosty dokázal srovnat Jan Ordoš, ale druhá třetina přeci jenom patřila Bruslařům. Nakonec klíčové vedení 2:1 uzmul pro domácí Radim Zohorna. „Liberec má jedno z nejlepších týmů v extralize, ale po dvou venkovních zápasech jsme se chtěli co nejlépe připravit na domácí zápasy. Celý tým hrál lépe než v Liberci, a nakonec se nám to společnými silami podařilo urvat," komentoval třetí vzájemný zápas v pěti dnech brankář Krošelj. Ten už ve zbytku utkání za svá záda žádný puk nepustil, naopak Jakub Klepiš a Dominik Pacovský dokázali potrestat hostující risk při hře bez brankáře. I sám Gašper Krošelj ale tuší, že čtvrtý zápas bude ještě o něco těžší: „Liberec půjde svým výkonem o několik procent nahoru, ale my hrajeme doma a věřím, že to zvládneme. Uděláme maximum a věřím, že můžeme postoupit." BK Mladá Boleslav – Bílí Tygři Liberec 4:1 Branky a nahrávky: 26. Vondrka (Kotvan, Skalický), 35. R. Zohorna (Pláněk, M. Látal), 58. Klepiš, 59. Pacovský (P. Musil) – 31. Ordoš (Redenbach, Kolmann). Rozhodčí: Hejduk, Kika – Lučan, Kis. Vyloučení: 5:6, navíc Vlach 10 minut OT. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 4200 (vyprodáno). Mladá Boleslav: Krošelj – Němeček, Kovačevič, Kotvan, Kurka, Hrdinka, Pláněk, Dlapa – Skalický, Klepiš, Vondrka – Procházka, R. Zohorna, Šťastný – Pacovský, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal. Liberec: Will – Derner, Kolmann, Šmíd, T. Hanousek, Ševc, Havlín, Doherty – Birner, L. Hudáček, Ordoš – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, Redenbach, Valský.

