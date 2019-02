Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ – Hokejisté Bruslařského klubu z Mladé Boleslavi si připsali v pátečním 41. extraligovém kole další tříbodovou výhru, již třetí v řadě, když na domácím ledě potvrdili roli favorita a výsledkem 3:2 přehráli Karlovy Vary. Výhra se ale nerodila hladce. Domácí si cestu za třemi body zkomplikovali především ve špatné druhé třetině. Po té první vedli zásluhou přesné trefy Lukáše Žejdla z 65. vteřiny zápasu 1:0.

Domácím patřil vstup do zápasu a po brance z úvodního útoku patřily i další minuty jim. Další branku ale i přes několik šancí neproměnili a zhruba od poloviny úvodní dvacetiminutovky se hra vyrovnala.

Druhá třetina pak od začátku patřila hostům. I tak mohl domácí vedení navýšit auto první branky Lukáš Žejdl, ale tváří v tvář Novotnému neuspěl. Stejně tak si počínal při nařízeném trestném střílení hostující kapitán Václav Skuhravý. Nakonec se hosté vyrovnání přeci jenom dočkali, když si Vlachovo nahození zpoza branky srazil do vlastní klece smolně obránce Bernad. A pro domácí bylo za chvíli ještě hůř – Varští šli totiž do vedení. Těsně po konci přesilové hry poslal hosty do vedení zblízka zmiňovaný Skuhravý.

Přesilové hry pak hrály hlavní roli i ve zbytku zápasu. Také kapitán, tentokrát ten boleslavský, ještě v závěru druhé třetiny vyrovnal. Michal Vondrka dorazil do branky střelu Martina Pláňka. A rozuzlení celého zápasu přišlo také v početní výhodě. Ve třetí výhodě domácích natáhl od modré slovenský obránce Boleslavi Oldrich Kotvan a jeho dělovku zastavila až síťka v Novotného brance. Dvě minuty před koncem měli domácí i trochu štěstí, když pro změnu Plutbarovu bombu od modré zastavil gólman Krošelj až za pomoci brusle a tyče. Domácí pak zbytek zápasu zkušeně dohráli. V šesti hrající hosty nepustili do závěrečného tlaku, naopak čtyři vteřiny před sirénou minul odkrytou branku Šťastný.

„Prvních deset minut jsme odehráli dobře a zaslouženě jsme vedli. Pak ale Vary přidaly na obrátkách a do konce zápasu už byly lepší. My jsme bohudík uhráli šťastné tři body, díky výkonu našeho brankáře a přesilovkám. Jinak jsme byli padesát minut horším týmem,“ zhodnotil zápas domácí kouč Miloslav Hořava.

BK Mladá Boleslav – Energie Karlovy Vary 3:2

Branky a nahrávky: 2. Žejdl (L. Pabiška, Šťastný), 38. Vondrka (Pláněk, Žejdl), 44. Kotvan (Vondrka) – 29. Vlach, 33. Skuhravý (Vlach, Černý). Rozhodčí: Šír, Sýkora – Lhotský, Zíka. Vyloučení: 4:4 navíc Němeček 10 minut OT. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3323.

Boleslav: Krošelj – Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Němeček, Kovačevič, Hrdinka – Skalický, Klepiš, Vondrka – L. Pabiška, Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, M. Látal – Flynn, T. Knotek, Kousal.

Karlovy Vary: Novotný – Plutnar, Šenkeřík, Sičák, Rohan, Kozák, Eminger, Podlipnik – T. Rachůnek, Gríger, Flek – Černý, Vlach, Šik – Lapšanský, Skuhravý, Gorčík – Stloukal, Balán, Křemen.