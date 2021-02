V této sezoně se oba týmy potkaly už třikrát, a zajímavé je, že vždy byl úspěšnější domácí celek. První vzájemný duel na zlínském ledě vyhrála Boleslav vysoko 7:3, okolo Vánoc ale během pouhých dvou týdnů Zlínu na vlastním hřišti dvakrát podlehla – nejdřív 2:3 v prodloužení, potom 0:1.

Teď se tedy obě mužstva utkají v posledním utkání v rámci základní části. Půjdou do něj v odlišném rozpoložení – zatímco Boleslav šlape, domácí Berani se trápí, prohráli už šest zápasů v řadě a na vstřelený gól čekají už přes 120 minut hry.

„Bez gólu není, jak to nastartovat. Jsme v brutálním útlumu. Musíme vytěžit z minima maximum, což se nám teď nedaří, a takhle to dopadá. Potřebujeme hrát v plné sestavě, abychom mohli soupeřům konkurovat. Kompletní jsme ale hráli jen jednou v sezoně. To není výmluva, ale fakt,“ hlesl asistent trenéra Martin Hamrlík po porážce 0:3 ve Vítkovicích.

Naposledy hrál Zlín v pondělí a v Hradci Králové prohrál v urputné tahanici fotbalově 0:1 po brance Zachara. Aktuálně patří týmu trenérů Svobody a Hamrlíka až předposlední třináctá příčka v tabulce, na pozice zajišťující play off ztrácí deset bodů.

Boleslav naopak zase našla solidní formu. Bodovala už šestkrát v řadě, nadále se drží na třetím místě extraligového pořadí a v následujících papírově snazších zápasech bude chtít úspěšnou sérii prodloužit.

Naposledy si družina vedená trenéry Rulíkem a Paterou vyšlápla v pondělí na Plzeň, rivala v boji o elitní čtyřku po fantastické třetí třetině přehrála zásluhou zahraničních legionářů 4:2 a připsala si cenné tři body.

„Strašně těžké utkání, byl to spíš boj než hokej. V první třetině jsme měli nějaké šance, nějaká přečíslení, která jsme špatně zahráli. Možná kdybychom to tam vyřešili líp, mohlo to vypadat jinak. Byl to boj celé tři třetiny. Jsme rádi za tři body, protože byly velmi důležité,“ zhodnotil pondělní duel nejproduktivnější hráč Boleslavi David Šťastný.

O další úspěch bude se svými spoluhráči bojovat na zlínském ledě ve středu večer. Úvodní buly utkání 45. extraligového kola bude vhozeno v 17 hodin.