V loňské sezóně byl Písek pro benátecké hokejisty neoblíbeným soupeřem, vždyť s ním ve čtyřech zápasech získali pouhopouhý jeden bod. Letos je tomu ale naopak. Na píseckém ledě si Benátečtí v sedmém kole připsali první tříbodovou výhru. Také v odvetě byli svěřenci trenéra Nováka úspěšnější, od úvodu zápasu byli ve vedení, které zvýraznili ve druhé třetině a vcelku v poklidu si dokráčeli pro vítězství 4:2.

Benátečtí hráči si pro svého soupeře přichystali ledovou sprchu již po necelých dvou minutách hry. Dvořák se natlačil před branku, jejího strážce Nováka ještě nepřekonal, s dorážkou ale přispěchal Zumr, který už dostal puk za brankovou čáru. V první třetině to byli ale hosté, kdo byl střelecky aktivnějším týmem. Tradiční opora benáteckého mužstva – brankář Brázdil, byl ale znovu velmi spolehlivý. Udeřit mohlo v závěru úvodní části, když se po pravé straně prohnal Kučera, který ale na Nováka nevyzrál.

Ve druhé třetině nastala pro hostující tým komplikace. Pro pozdní nástup na ledovou plochu museli Jihočeši do čtyř. Následně byl vyloučen Turek a na benátecký tým čekala dvojnásobná přesilovka. Tu také Benátečtí brzy využili. Šafránkovi střela z kruhu úplně nevyšla, puk se ale dostal k Zumrovi, který neomylně trefil opuštěnou část branky. Necelou minutu poté zasáhl proti Pouzarovi za záchrannou brzdu Lytvynov a hlavní rozhodčí Kosnar odpískal trestné střílení. K jeho exekuci se postavil sám faulovaný Pouzar, který ale bekhendvoým blafákem trefil tyčku.

Poté měli také hosté výhodu přesilové hry po faulu Klimenta. Nenaložili s ní ale vůbec dobře a chvilku po jejím skončení za to pykali inkasovanou brankou. Maškovu střelu vyrazil Novák jen před sebe, odkud puk za jeho záda dopravil Hozák. Zvýraznit vedení mohl Jankovský, který postupoval sám na Nováka, ten jej ale vychytal.

Na druhé straně orazítkoval Hracholski břevno. Ke snížení pomohla píseckému týmu přesilová hra. Zayml narýsoval přihrávku na najíždějícího Hracholského, který dostal puk nad Brázdilův beton. Minutu a půl před koncem byli hosté vyloučeni za příliš mnoho hráčů na ledě a čekali je horké chvilky. Havlas nejprve trefil tyčku. Půl minuty před koncem druhé periody posunul Zumr kotouč Havlasovi, který mířil přesně nad Novákovo rameno.

V závěrečné dvacetiminutovce byli hosté opět střelecky aktivnějším týmem, vyložené šance si ale nevypracovali. Ty nepřišly ani v četných početních výhodách. Zápas tak směřoval k poklidnému finiši. Domácí ještě mohli zvýraznit svůj náskok. V přesilové hře se Lytvynovova střela odrazila k Antošovi, který ale minul odkrytou část branky. Hosté minutu a půl před koncem zdramatizovali koncovku po rychlém přechodu do útočného pásma a přesné přihrávce Zaymla na Pouzara, který stáhl stav na dvoubrankové manko pro svůj tým.

Následně byl vyloučen domácí Lytvynov a hlavní trenér píseckého týmu sáhl ke hře bez brankáře. Tlak jihočeského týmu ale nepřišel. Domácí tak vyhráli druhé po sobě jdoucí klání a přiblížili se osmému místu.

Trenéři po utkání

Martin Novák, Benátky: Měli jsme dobrý vstup do utkání a hned z první šance skórovali. Poté jsme ale na nějakých patnáct minut zcela nepochopitelně vypadli z role. Až poslední tři minuty první třetiny byly z naší strany dobré. Navázali jsme na to hned v úvodu druhé třetiny další vstřelenou brankou, čímž jsme soupeři odskočili. Mysleli jsme si, že si v klidu pohlídáme vítězství. Na konci utkání ale soupeř po jedné naší hrubé chybě snížil. Byly to nervy až do závěrečné sirény. Je důležité, že jsme navázali na výhru z Děčína. Ve středu nás čekají Letňany, které jsou neskutečně těžkým soupeřem. Doufám, že bodová šňůra bude pokračovat.

Milan Mazanec, Písek: Výsledek dnešnímu zápasu vůbec neodpovídá. Podle našich záznamů jsme soupeře přestříleli 46:23. Nejsme ale schopni dostat puk do branky. Už to říkám asi třetí nebo čtvrtý zápas, naše hra se mi líbí, jak kluci plní naše pokyny a pracují. Chybí nám to přenést do výsledku.

HC Benátky n. J. – IHC Králové Písek 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

Branky: 2. Zumr (Dvořák, Antoš), 22. Zumr (Šafránek, Klodner), 30. Hozák (Mašek, Lytvynov), 40. Havlas (Zumr, Lytvynov) – 35. Hracholski (Zayml, Pouzar), 59. Pouzar (Zayml).

Benátky: Brázdil – Mašek, Lytvynov, Klodner, Kliment, Němeček, Čížek – Zumr, Šafránek, Jankovský – Vágner, Havlas, Hozák – Kučera, Antoš, Dvořák – Příhoda.

Písek: Novák – Hanus, Radoš, Pavlát, Turek, Velíšek, Vajner, Kurfürst – Hracholski, Volf, Matiášek – Kolář, Zayml, Pouzar – Novotný, Hollar, Brož - Zátopek.