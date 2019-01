Mladá Boleslav - Boleslavští hokejisté vyzvali ve 38. kole extraligy ve formě hrající Hradec, čtvrtý tým tabulky. V obou letošních zápasech proti němu dokázali bodovat a povedlo se to i potřetí.Boleslav vyhrála po velké divočině a obratech skóre 8:5.

Hokej, Tipsport extraliga, BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové. | Foto: Jan Pavlíček

Zápas začal pro domácí hrozně a v 6. minutě prohrávali 0:2. Navrátilec do domácí branky Růžička vyrazil ránu Rákose k Cibulskisovi a ten zamířil přesně. Za moment Zámorský napřáhl na ose hřiště a od modré zvýšil.

Domácí tým pak předvedl první parádní obrat. Během minuty srovnali David Bernad s Pavolem Skalickým a vedení Bruslařům zajistila přesilovková trefa Oldricha Kotvana. Jenže na 3:3 vyrovnal ještě před přestávkou důrazný Linhart, který procedil puk za Růžičku.

Druhá třetina nabídla jen dva góly domácích. Musilova teč vysokou holí uznána nebyla, zakončení Lukáše Pabišky po nahrávce Žejdla už platilo. Bruslaři potom využili i druhou přesilovku. Radim Zohorna, nová posila z Komety, se při své premiéře dorážkou zapsal mezi střelce. Po pátém gólu opustil branku Hradce Pavelka a nahradil ho bývalý gólman Boleslavi Maxwell.

Ve třetí třetině přišly další zlomy. Nejprve měli radost hosté, protože náskok Bruslařů poměrně brzy smazali. V početní výhodě zakončil souhru do prázdné branky Vincour a nedlouho po něm se prosadil Paulovič.

Bruslaři se však v závěru znovu dostali do vedení. Během minuty překonali Maxwella postupně David Šťastný, druhým boleslavským gólem Radim Zohorna a tvrdou bombou Martin Pláněk.

Drama bylo vyřešeno, publikum bouřilo nadšením.

Trenér Hradce Tomáš Martinec litoval, že jeho tým nevnyužil dobrého vstupu do zápasu. "Asi nás to na chviličku uspokojilo. Boleslav během chvilky vyrovnala a v přesilovce nám odskočila až na 3:5. Našemu týmu slouží ke cti, že jsme zápas dokázali ve třetí třetině srovnat," vážil si výíkonu svého týmu. na druhou stranu uznal, že v defenzivní části to byl nejhorší zápas Moutfieldu v sezoně. "Udělali jsme spoustu chyb a ztrát. Boleslavi lze jen poblahopřát, protože odehrála velmi dobrý zápas a zaslouženě vyhrála."

Domácí asistent Pavel Patera viděl v úvodu moc respektu svého mužstva, ale chválil přesilovky. "Ty nás nakoply. Byly tam střely, byli tam hráči na masce (brankáře). Útočná fáze byla výborná. Defenzivní práce byla dnes trochu horší. Zápas mohl dopadnout i obráceně," řekl Patera, podle něhož rozhodl šestý gól. "Pak jsme navíc dali další dva, protože se Hradec tlačil do útoku."

Patera také chválil nováčka v mužstvu Radima Zohornu. "Je dobře, že mu to tam padlo hned na začátku. Každému hráči to pomůže se rychleji začlenit do týmu. Dnes chodil do předbrankového prostoru, kde padají góly a takového hráče my samozřejmě potřebujeme."

Michal Konvalina, Rudolf Muzika