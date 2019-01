Mladá Boleslav - Bruslařský klub připravil pro své příznivce zajímavou soutěž.

Tipsport extraliga: BK Mladá Boleslav - HC Plzeň 1929 | Foto: Jan Pavlíček

Hodně zajímavou soutěž připravil BK Mladá Boleslav pro své příznivce. Tedy spíše hodně zajímavou hlavní cenu ve fotografické soutěži – večeři s vybraným hokejistou!



Takže otázka pro dámy: S kým byste šli nejraději na večeři? Byl by to Zdeněk Bahenský, Tomáš Divíšek nebo David Vrbata. A pánové? Se kterým tvrďákem byste probrali u piva hokej? S Darellem, Borisem nebo Jendou Bendou?



Ať už si vítěz soutěže vybere kteréhokoliv z hráčů, odměna to bude vskutku nevšední.



A co vlastně jde v samotné soutěži? Ukázat, jak velký fanda Bruslařského klubu jste! Jaro začíná pomalu ale jistě klepat na dveře, tak ukažte, že jste ani v pěkném počasí nezapomněli, že boleslavské hokejisty čekají tvrdé boje v zápasech o udržení.



Chystáte se do hor lyžovat? Na kolo do parku? Tak ze své cesty pošlete fotku v dresu, šále, čepici nebo třeba se zelenými vlasy!



Nikam nejede? Nevadí! Na skvělý nápad můžete narazit na každém rohu, rozhodují hlavně nápaditost, originalita a schopnost zaujmout.



Bruslařský klub přijímá fotografie do 15. března, pak na jeho webu proběhne hlasování o nejlepší fotku. Vyhlášení výsledků proběhne 27. března před zápasem s Kometou. Kompletní pravidla a více informací naleznete na klubovém webu.