Mladá Boleslav - Hokejové celky Mladoboleslavska mají v úterý na programu přípravu.

Semifinále Tipsport Cupu: BK Mladá Boleslav - HC Znojemští Orli | Foto: Jan Pavlíček

V úterý 7. září, přesně deset dní před začátkem Tipsport extraligy – zajíždí boleslavští hokejisté na led zatím citelně se trápícího Litvínova. Zápas začíná v 17.30 hodin.



Litvínov se zatím v přípravě na nadcházející sezonu neprosazuje. Klub, který loni vypadl po pěti zápasech se Slavií z předkola play – off, opustili Petr Punčochář, který odešel do Vítkovic, Karel Pilař putoval do ruského CSKA Moskva, Ondřej Poživil do prvoligového Vrchlabí a Miroslav Gureň zamířil rovněž o soutěž níž – do Ústí nad Labem. Společně s Reichlem ukončil kariéru Jiří Šlégr.



Další přátelské utkání čeká benátecké hokejisty dnes tentokrát na ledě Litoměřic.



Předposlední domácí přípravný zápas Benátek znamenal střet s tradičním rivalem z Vrchlabí. Domácí zvítězili a mohli se spolehnout na kanonýra Petra Weisse, který hattrickem režíroval obrat ve skóre až na konečných 4:3 pro Středočechy.