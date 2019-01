Mladá Boleslav - Před několika lety by to byla z pohledu hokejových fanoušků i samotných klubů naprosto nepřijatelná věc. Ústecký Slovan a Bruslařský klub? Nikdy! Jenže rok se s rokem sešel a Slovan vyklidil výsluní pozici. Je bez peněz a působí spíše jako rodinný klub. Boleslav naopak patří k už tradičním účastníkům české nejvyšší soutěže. Teď si oba budou vzájemně pomáhat.

Ze třetího utkání hokejové baráže o extraligu Mladá Boleslav - Ústí n. L. | Foto: DENÍK/František Stýblo

Není to tak dlouho a většina je stále má v živé paměti. Pro fanoušky z obou táborů to byly série, kterým nechybělo vůbec nic. Nesmiřitelní rivalové spolu sváděli tvrdé boje. Ty provázela dechberoucí atmosféra, parádní hokej a ohromná radost i zklamání. Ústí s Boleslaví sehrálo mnoho nezapomenutelných soubojů. Vždy měla tato klání oproti jiným něco navíc.

V POZADÍ MOTORU

Historie vzájemných utkání sahá hluboko do historie a dala by se o nich napsat kniha. První napínavá série v novém tisíciletí se odehrála v sezoně 2004/2005.

První lize tehdy vládly České Budějovice, díky zámořské výluce se ve druhé nejvyšší soutěži představili třeba Václav Prospal a Radek Dvořák. Ústí skončilo druhé (právě za Budějovicemi), Boleslav čtvrtá. Oba celky na sebe narazily v semifinále. Slavili Severočeši, kteří sérii ovládli 3:1 na zápasy. Do extraligy se nakonec dostal favorit z Budějovic.

Druhá série se hrála hned v dalším play off, až ve finále. Mistra 1. ligy čekala baráž se Vsetínem. A znovu bylo úspěšnější Ústí – BK padl 1:3. Slovanu tehdy nepomohl ani Roman Málek, Vsetín svojí extraligovou příslušnost se štěstím uhájil.

V ročníku 2006/2007 bylo jasně dáno – vítěz postoupí do extraligy automaticky a nahradí Vsetín. V semifinále potřetí slavilo Ústí, které si pak přes Chomutov vybojovalo postup mezi elitu. Středočechům zbyly opět oči pro pláč. To ale Boleslav netušila, že od té doby bude vzájemným zápasů kralovat jen ona.

LÍDR ZA LÍDRA

Za rok se oba týmy potkaly v obnovené baráži. Ústí jako nejhorší mužstvo extraligy, Boleslav jako suverénní vítěz první ligy. V úvodním zápase Slovan deklasoval BK 4:0. Beznadějně vyprodaná ústecká Zlatopramen aréna měla jasno – budeme zase slavit my! Omyl, pro Ústí to byla oslava na dlouhou dobu poslední.

Mladá Boleslav druhé utkání zvládla famózně, vyhrála 3:0. Vynikající Růžička následně vynuloval Slovan i v dalším zápase. BK vývoj baráže otočil a vítěz první ligy byl najednou k vysněnému postupu blíž a blíž.

V nejdramatičtějším zápase série tým kolem zkušeného lídra Richarda Krále zvítězil 4:3 v prodloužení a byl jedno vítězství od extraligy. Postup se stal realitou nečekaně snadno – klub slavil už v dalším zápase. Ústí se z nejvyšší soutěže pakovalo, na elitní scénu přišel nový tým a Boleslav byla hokejová!

V sezoně 2008/2009 se Ústí s Boleslaví potkalo popáté během krátké doby. Obě mužstva si své role vyměnila. Boleslav hájila extraligovou příslušnost a Slovan ovládl druhou nejvyšší soutěž. Opět se radoval BK. Tým trenéra Jaromíra Šindela nedal Ústí šanci a vyhrál 4:0 na zápasy. Boleslav se mohla opřít především o vynikajícího gólmana Marka Schwarze.

NA DLOUHO POSLEDNÍ

Psal se konec sezony 2010/2011 a už to byla taková tradice. Slovan ovládl 1. ligu a opět vyzval v baráži tým od Jizery. Byla to jedna z nejdramatičtějších a nejvypjatějších sérií, kterou tito dva rivalové sehráli. Boleslav vedla už 3:1. Ústí se neskutečně probralo a dotáhlo sérii do rozhodujícího duelu. Tam ale slavil soupeř a nezapomenutelné řádění ústeckého Zbyňka Skleničky má dnes před očima snad ještě každý. Je zapotřebí napsat, že tenkrát nevyhrál lepší ale šťastnější. Za tak výborně a kvalitně odehrané boje by se nemusel stydět kdejaký přední tým z extraligy.

Touto sérií prozatím vzájemné boje skončily. Ústí se následně zařadilo mezi průměrné kluby ve WSM lize, Mladá Boleslav se naopak vypracovala mezi pravidelné a důstojné účastníky extraligy. Je svým způsobem škoda, že už se oba nepotkávají v dramatických sériích. Ty zápasy bavily a neodmyslitelně patřily k závěrům hokejových sezon v Česku.