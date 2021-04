Klíčem ke zvládnutí vypjatého zápasu byl první gól. Poprvé v sérii totiž skóre otevřela Boleslav, když se v patnácté minutě z dorážky prosadil Jakub Kotala.

Zlepšeného začátku utkání si všiml i trenér Pavel Patera: „Konečně se nám povedl vstup do zápasu. Byť byla první třetina vyrovnaná, tak jsme samozřejmě byli rádi za první gól.“

Obdobně to hodnotili brankář Jan Růžička, který podpořil třetí výhru svého týmu v semifinálové sérii třiceti zákroky. „Měli jsme štěstí, že jsme poprvé v sérii vstřelili první gól a nemuseli od začátku dotahovat, což pro nás byla taková psychická výhoda. Myslím, že jsme měli lepší pohyb než Třineca zaslouženě jsme vyhráli,“ prohlásil po úterním utkání.

Vítězství režírovala formace mladíků. Pavel Kousal se v zápase dvakrát prosadil při vlastním oslabení (byť druhý gól v závěru zápasu mu byl připsán jako technický) a stal se tak teprve třetím hráčem, který něco podobného ve vyřazovací fázi dokázal. Jednou brankou k výhře přispěl jeho parťák Ondřej Najman. „Jsme rádi, že se prosadila i lajna mladíků. Oni ale hrají celé play off dobře. Tentokrát to potvrdili i vstřelenými góly,“ chválil dravou útočnou letku Pavel Patera.

Jak se Bruslařům hrálo s vědomím toho, že jsou na hraně vyřazení? „V hlavách jsme to neměli. Nikdo nechce jet na dovolenou, když jsme takhle blízko od finále. Chceme hrát co nejdéle.Věděli jsme, jaký je stav série, ale snažili jsme si to nijak nepřipouštět, mít v hlavě jen těch šedesát minut. Řekli jsme si, že chceme jít střídání od střídání. Vyplatilo se nám to,“ řekl gólman Růžička.

„Teď už jsme ale myšlenkami u čtvrtka,“ upozornil bezprostředně po úterním duelu Pavel Patera. Výhra jeho týmu srovnala stav semifinále na 3:3. Bruslaři si to s Oceláři rozdají v rozhodujícím sedmém duelu, bude to vyloženě kdo s koho. Tým z města automobilů se ale velké výzvy rozhodně nebojí.

„Bude to o nás, o ničem jiném. Jak se na zápas připravíme v hlavách. Musíme do zápasu dobře vstoupit. Hrát zápas číslo sedm je samozřejmě úžasné. Jedeme to tam určitě zvládnout a přivézt do Boleslavi finále,“ burcuje Jan Růžička.

Recept na sedmý duel nastínil Ondřej Najman: „Musíme dobře zregenerovat, další den dobře potrénovat. Nesmí tam být žádné strachy z toho, že je to sedmý zápas. Musíme si to užít, dát do toho všechno. Věřím, že máme velkou šanci to urvat. Bude to ale těžké, Třinec je výborný tým.“