Ve druhé dvacetiminutovce se zdálo, že Boleslav ve vyrovnaném boji přebírá iniciativu, jenže po chybě na útočné modré ujeli hosté ve třech na jednoho. Malát vzal přečíslení na sebe a přesným zakončením otevřel nejen účet utkání, ale také ten svůj v letošním extraligovém ročníku.

Bruslaři měli vzápětí dva nadějné náznaky na srovnání, Kotala, ani Flynn ale v těžkých pozicích nedokázali puk usměrnit. Další příležitost v podobě přesilovky dopadla ještě o dost hůř.

Indiáni nejenže potvrdili, že v bránění oslabení jsou nejlepší v celé lize, ale hned v úvodu trestu podruhé udeřili. Schleiss prokroužil s pukem bez větších problémů až do útočné třetiny a další ranou na lapačku překonal Krošelje. Po druhé části tak domácí vyprovázel do kabiny nesmělý pískot prořídlého publika.

Hokejisté BK Mladá Boleslav prohráli v utkání 49. extraligového kola s Plzní 0:3.Zdroj: Jan PavlíčekVe třetí části si Boleslavští vypili kalich hořkosti do dna. Zatímco sami nepřetavili ani další dvě početní výhody, hostům mezi nimi stačila hned jejich první a jediná na tříbodové razítko. Schleiss potrestal ranou z dálky držení Pláňka vteřinu před jeho návratem na led.

Domácím to proti soustředěně bránícím hostům hokejově „nelepilo“, zmar podtrhla Flynnova rána do tyče minutu před koncem. Ve čtvrtém sezonním utkání s Plzní tak Boleslav vyšla vůbec poprvé bodově i střelecky naprázdno. Vlastním divákům nedopřála gólovou oslavu potřetí v sezoně.

Očima trenérů

Petr Haken, BK Mladá Boleslav: "Musím pogratulovat soupeři k výhře, hrál výborně. Myslím si, že stav 0:0 po první třetině pro nás byl ještě milosrdný. Ale musím pochválit hráče za vstup do druhé třetiny, měli jsme více ze hry. Bohužel nedáváme branky, naopak z jednoho přečíslení a po chybě ve vlastní přesilovce jsme dva góly dostali. To rozhodlo celé utkání. Pak už to byla z naší strany snaha o to dát branku a nám se teď ty střelecky moc nedaří. To je kámen úrazu."

Václav Baďouček, HC Škoda Plzeň: "Jsme rádi za tři body z Boleslavi. Čekali jsme, že domácí budou mít nástup do utkání. Chtěli jsme tomu čelit aktivní hrou, což se nám myslím povedlo. Až v závěru první třetiny ty rychlé přesilové hry, v ni ch nás domácí dostali trochu pod tlak, ale ustáli jsme to. Ještě v závěru první třetiny jsme měli velkou šanci na skórování. Úvod druhé třetiny byl z naší strany trochu slabší, ale přesto z toho tlaku jsme dokázali dvakrát ujet a v přesilovce jít do vedení. Ve třetí třetině jsme si to naší aktivní hrou a dobrým pohybem pohlídali."

Mladá Boleslav – Plzeň 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 28. Malát (J. Holý, G. Thorell), 34. Schleiss, 51. Schleiss (Budík, Kodýtek). Rozhodčí: Pešina, Veselý – Lučan, Kis. Vyloučení: 1:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 990 (omezený počet).

Boleslav: Krošelj (J. Růžička) – Jánošík, Ševc, D. Moravec, Pláněk, Bernad, Fillman, Lintuniemi – Kantner, Fořt, D. Šťastný – Lunter, Kotala, Pospíšil – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Grim, Bičevskis, J. Stránský.

Plzeň: Pavlát (Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, J. Holý, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl, Hamšík – J. Dufek, Mertl, M. Lang – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Blomstrand, Kodýtek, Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, Malát.