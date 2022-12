„Návrat se zrodil rychle. Zazvonil mi telefon od Martina Ševce, nastínili jsme si, jak by to mohlo být, co by ode mě čekal, co mi může nabídnout. Domluva byla jednoduchá, stručná a jasná. Ve chvíli, kdy mi nastínil svou vizi, tak jsem mu řekl, že do toho klidně může šlápnout a jestli budou mít adekvátní nabídku pro Vary, tak se rád vrátím domů. Martin je člověk, za kterým rád půjdu zpátky a budu za ním stát a budu za něj bojovat, stejně jako za Boleslav,“ vysvětlil Bernad, jak k jeho přesunu došlo.

Věci se pak děly hodně rychle. Ve čtvrtek dopoledne kluby informovaly o výměně, v rámci níž zamířil do lázeňského města další obránce Matěj Stříteský. Odpoledne pak už Bernad hrál za bruslaře proti Plzni.

„Tu noc jsem nezamhouřil oka ani na minutu. Rovnou jsem si sbalil nejnutnější věci a vyrazil jsem směr Boleslav. Ve čtvrtek jsem se už hlásil na rozbruslení a vlítnul jsem do zápasu. Doufám, že jsem nějakým způsobem nezklamal a naplnil jsem očekávání, která ode mě trenéři chtěli, a že je budu plnit dál,“ popsal hektický den sám obránce.

Ten se sice nevrátil do neznámého prostředí, přesto během jeho nepřítomnosti k několika změnám došlo. Mimo jiné i na trenérském postu, kde nyní vládne Ladislav Čihák.

„S trenérem jsme měli hned po rozbruslení sezení, protože jsme řešili, jestli do zápasu vůbec nastoupím. Ale nakonec jsem dostal důvěru, za což jsem rád. Seděli jsme tam ráno možná čtyřicet minut. Ukazovali jsme si co a jak, co je jinak a jak by to mělo fungovat,“ prozradil Bernad.

Ani návrat hokejisty, který za místní klub nastupoval od juniorských let, ale nepomohl Mladé Boleslavi k bodům. Bruslaři sehráli s Plzní defenzivní bitvu, ve které nakonec padli 0:1.

„Byl to zápas o jednom gólu. A ani si nemyslím, že to tak chtěl trefit. Sjelo mu to, protože jinak by si s tím Filip Novotný poradil. Bylo to v naší přesilovce. O to víc to bolí. Ale nemyslím si, že bychom se na něco vyflákli nebo že bychom něco podcenili a byli horším týmem. Jen vyhrál šťastnější, ne lepší,“ ohlédl se za utkáním sám Bernad.

V jeho osobě přišel do Mladé Boleslavi hráč, který už má bohaté zkušenosti. Vždyť za áčko bruslařů stihl písecký rodák odehrát přes 220 soutěžních utkání. Středočeši teď doufají, že i Bernad by je mohl pomoci vytáhnout tabulkou ještě o kousíček výš. Mladé Boleslavi aktuálně v tabulce patří sedmé místo a 36 bodů. Na dosah je ale i čtvrtá příčka, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinále play off.

