Domácí dávkovali své góly pravidelně během třetin. Jako první se trefil v závěru té první Lukáš Žejdl, když protečoval za záda gólmana Kašíka Pláňkovu střelu. Ještě před tím se za Kašíkem dvakrát rozezvučela tyč – poprvé ta horní po ráně Dlapy, podruhé mířil do pravé tyčky Knotek.

A právě Tomáš Knotek zaskakující za Jakuba Klepiše v centru první formace zařídil Mladé Boleslavi v 37. minutě dvoubrankové vedení po boleslavském brejku. Do kabin se však šlo i podruhé s rozdílem jednoho gólu. První zlínskou přesilovku totiž využil střelou z nulového úhlu Antonín Honejsek.

Klíčový moment zápasu ale přišel hned zkraje třetí periody. Michal Vondrka se po přihrávce Tomáše Knotka zjevil sám před hostující brankou a potřetí dostal puk za záda hostujícího brankáře. Hosté pak sice zkoušeli s výsledkem ještě pohnout ve tříminutové hře bez brankáře, ale podruhé už Růžičku nepřekonali.

Robert Svoboda, trenér Zlína: „Oba týmy věděly, o co hrají – o jistotu předkola. Myslím, že to byl dobrý zápas ve vysokém tempu. Věděli jsme, co nás od domácích čekat. O zápasu rozhodly dva momenty. Za stavu 1:0 jsme měli brejk, který ale Kulda nedal a vzápětí to bylo 2:0. Sice se nám podařilo snížit, ale při vstupu do třetí třetiny padl gól, který to urval. My jsme sice ještě zabojovali a tým měl víru ve vyrovnání, ale trochu už chyběly síly. Přeci jenom zápasů už je hodně a všechny týmy to hrají pořád na stejné hráče.“

Miloslav Hořava, trenér Mladé Boleslavi: „Hrálo se o desítku, kam všichni chtějí. Navíc se Zlínem máme tři porážky, takže víme, že hrají výborně a mají skvělou formu, když z jedenácti zápasů vyhráli posledních sedm. Jsme proto rádi, že jsme dokázali vyhrát a jsme v desítce. Jedna věc je ale zarážející – že jsme takové nasazení a výkon nepřevedli v Olomouci, kde jsme hráli opravdu špatně.“

BK Mladá Boleslav – PSG Berani Zlín 3:1

Branky a nahrávky: 18. Žejdl (Pláněk, Šťastný), 37. T. Knotek (Vondrka, Němeček), 41. Vondrka (T. Knotek) – 39 Honejsek (Šlahař, Valenta). Rozhodčí: Jeřábek, Lacina – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2437.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Pláněk, Bernad, Němeček, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa – Vondrka, Knotek, Skalický – Šťastný, Žejdl, L. Pabiška – M. Látal, P. Musil, R. Zohorna – Kousal, Najman, Flynn.

Zlín: Kašík – Nosek, Freibergs, Padrnos, Ferenc, Řezníček, Valenta, Gazda – Dufek, Herman, Kubiš – Šlahař, Honejsek, Okál – Krejčík, Sedláček, Kulda – Václavek, Popelka, Werbik.