„Ještě se o to porveme,“ vzkázal kouč Zlína Robert Svoboda.

„Zkusíme to ukončit,“ reagoval naopak asistent mladoboleslavského kouče Pavel Patera.

Čtvrteční třetí díl urputných bitev za stavu 1:1 rozhodla trefa navrátilce do mladoboleslavské sestavy kapitána Michala Vondrky.

„Cítím se stoprocentně, byla to viróza, nedalo se s tím hrát. Jsem rád, že jsem se dostal zpátky,“ pochvaloval si mladoboleslavský hrdina, který před kameru České televize přišel s parukou na hlavě. „Šlo o sázku.“

Byl to on, kdo ve 45. minutě vyslal ránu od modré čáry, která zapadla za Kašíka. „Co si budeme povídat, měl štěstí,“ vrátil se k rozhodující ráně zlínský trenér.

„Je dobře, že jsme ho nechali odpočinout. Dnes nám to vrátil,“ pochvaloval si Patera.

V urputné bitvě inkasoval jako první Kašík po 24 vteřinách druhé třetiny, kdy Skalický našel zpoza branky Klepiše, který poslal Mladou Boleslav do vedení.

Ve 29. minutě Berani vyrovnali Fořtem, který zužitkoval přihrávku do předbrankového prostoru od Kubiše. Víc se Zlín navzdory šancím a 27 střelám neprosadil.

„Pro nás je to o to smutnější, že z naší strany to byl nejlepší výkon v sérii, měli jsme spoustu šancí. Takhle je ale někdy sport nespravedlivý. Klobouk dolů před výkonem našich hráčů, nebyla to nuda,“ vzkázal do své kabiny Svoboda, který se i včera potýkal s početnou marodkou.

K dlouhodobě zraněným Žižkovi, Fryšarovi a Ondráčkovi přibyl i bek Gazda. „Do konce série se možná někteří vrátí, do zítřka ne,“ reagoval trefně Svoboda.

„Boleslav byla lepší v detailu v zakončení. Zápas byl vyrovnaný,“ glosoval utkání expert České televize David Pospíšil.

PSG BERANI ZLÍN - MLADÁ BOLESLAV 1:2 (0:0, 1:1, 0:0)

Stav série: 1:2

Branky a nahrávky: 29. Fořt (Kubiš) – 21. Klepiš (Skalický, Vondrka), 45. Vondrka (Skalický). Rozhodčí: Vladimír Pešina, Alexander Pavlovič – Milan Jindra, Michal Zíka.

PSG Berani Zlín: Kašík (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Zbořil, Valenta – Dufek, Fořt (A), Kubiš (C) – Šlahař, Honejsek, Herman – L. Krejčík, P. Sedláček, Okál – Š. Kratochvil, Popelka, E. Kulda.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Pláněk, Němeček, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal.

