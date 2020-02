Benešov hostí mezinárodní hokejový turnaj žen do 16 let věku

/FOTOGALERIE/ Čtyři hokejové reprezentace žen do 16 let se utkají o víkendu od 7. do 9. února na turnaji v Benešově. Kromě domácího týmu, pro který je turnaj první akcí po návratu z Olympijských her mládeže v Lausanne, se na benešovském ledě představí výběry Německa, Švýcarska a Rakouska.

Z mezinárodního hokejového turnaje žen do 16 let v Benešově. | Foto: Richard Karban

Autor: Richard Karban