Hokejisté Benátek nad Jizerou zdolali v přípravě na novou sezonu Litoměřice i podruhé a vítězně se naladili na ostré prvoligové boje. Do nich vstoupí Benátečané v sobotu 11. září na ledě Vrchlabí.

Na půdě Litoměřic vyhráli v úterý rozdílem jediné branky 2:1. Sedmapadesát vteřin před úvodní sirénou udeřily Benátky poprvé. Cikhart s Dlouhým ujeli dopředu v přečíslení, první jmenovaný naservíroval kotouč na pravý kruh Adamu Dlouhému, a ten vyslal na Krále nechytatelnou dělovku, která zapadla pod horní tyčku domácí svatyně.

Úvod třetí třetiny lépe vyšel Benátkám. Ve 43. minutě nabil Čederle zpoza branky Eriku Čermákovi a benátecký útočník zamířil z levého kruhu přímo pod víko Královy klece. Kališníci vykřesali naději na výhru v čase 47:07, kdy se po levé straně proháčkoval Riku Sihvonen a přesnou střelou z kruhu mezi Žajdlíkovy betony snížil.

„Šli jsme do utkání s jasným plánem, který jsme plnili do poslední minuty. Kluci odehráli parádní utkání, které bylo podpořené dobrým výkonem a do kabiny patří velké díky, protože kluci makali celých šedesát minut. Výborně jsme hráli ve hře pět na pět, organizovaně, drželi jsme systém a utkání jsme kontrolovali,“ hlásil benátecký lodivod Valdemar Jiruš. A pokračoval: Trošku jsme si to zkomplikovali, když jsme měli ztrátu při vstupu do útočného pásma, kterou soupeř potrestal. Výborně zahrál celý tým, naši mladíci byli vidět a předčili mladíky v týmu soupeře, což jsou věci, které nás těší a je z čeho stavět. Generálku jsme zvládli na jedničku a těšíme se na sezonu.“

Stadion Litoměřice – HC Benátky nad Jizerou 1:2

Branky a nahrávky: 48. Sihvonen (Ticháček) – 20. Dlouhý (Cikhart), 43. Čermák (Čederle). Rozhodčí: Petružálek, Domský – Povová, Votrubec. Vyloučení: 0:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.