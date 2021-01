Tři utkání a jediný bod. Taková je bilance posledních domácích zápasů benáteckých hokejistů. Na vlastním ledě to teď prostě nejde. Proti Třebíči ve středu ztratili nadějné vedení a berou jen bod. V prodloužení vystřelil výhru hostů Šťovíček.

Benátky podlehly Třebíči doma po prodloužení. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Domácí tým rychle vedl, už po dvou minutách zakončil rychlou souhru přesnou střelou Petr Šafařovský. Hosté zlobili hlavně v přesilovkách, hodně vidět byla i formace s exbenáteckými Bittnerem a Psotou. Jako by to byla předzvěst toho, co má tohle komando předvést…