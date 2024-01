Benátečtí hokejisté jsou v letošní sezoně před vlastními fanoušky v počtu výher poněkud skoupí. Tříbodové vítězství si na vlastním stadionu vychutnali po měsíci a půl. Pražskou Kobru ale srazili osmi zásahy a navíc ji i přeskočili v tabulce. Zajímavostí utkání je, že domácí hráči vstřelili dvě branky při vlastním oslabení, v němž navíc vybojovali i trestné střílení, které proměnil kapitán Šafránek.

Gólová radost hokejistů Benátek - ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Přitom úvod zápasu se nevyvíjel pro svěřence trenéra Nováka vůbec dobře. Po dvou minutách hry byl na trestnou lavici poslán Čížek a hosté brzy trestali. Tichý se ještě z předbrankového prostoru neprosadil, dorážející Houška už ale slavil úspěch. Vyrovnání přišlo paradoxně v početní nevýhodě. Na lavici hanby pykal Šafránek, který odtud sledoval Zumrovu přihrávku, jež našla rozjetého Jankovského, ten rozhýbal Málka a zasunul mu puk mezi betony.

Na druhé straně byl v nadějné příležitosti Matuška, branku domácího týmu ale minul. V 10. minutě se před brankovištěm nejlépe zorientoval Martínek, který dostal puk mezi Málkovými betony za brankovou čáru. I když se vehementně radoval, hlavní rozhodčí Němec zůstal klidný. Branka byla uznána po poradě s čárovým rozhodčím Sýkorou až při následném přerušení hry, domácí slavili a čas se o minutu vracel zpět. Rozporuplné pocity měl střelec Martínek, který za své vehementní urgence obdržel dvouminutový trest.

Benátečtí ale oslabení zvládli s bravurou, navíc brzy byl vyloučen také hostující Tichý, a tak se síly na ledě vyrovnaly. Chvíli po příchodu vyloučeného Martínka na ledovou plochu byl tentýž hráč opět vyloučen. Do sóla se při vlastním oslabení vydal obránce Mašek, na němž se nedovoleně provinil Vlček a hlavní rozhodčí Němec nařídil trestné střílení. K němu se postavil kapitán Šafránek a po rychlé kličce mířil mezi betony.

Hosté mohli korigovat Kvasničkou, který ale pouze rozezvučel tyčku za Brázdilovými zády. Zvýšit mohla druhá úderná formace domácího týmu. Jankovský našel před prázdnou brankou Šafránka, jenž ale minul.

V podobném duchu pokračovala i druhá třetina. Domácí s dvoubrankovým vedení v zádech hráli s nebývalou lehkostí. To dokumentovala i akce Hozáka, který objel branku, našel Havlase, který dostal puk přesně k pravé tyčce. Brzy poté si Jankovský vyměnil kotouč se Šafránkem a první jmenovaný vyhnal Málka na střídačku.

Hosté marně hledali odpověď, jejich poněkud zakřiknutý výkon dával domácím další možnosti. Po souhře se Zumrem ale nezvedl Šafránek kotouč nad roztaženého náhradního brankáře Ondríka, jemuž vydrželo čisté konto necelých deset minut.

Necelé tři minuty před koncem druhé periody našlápl Martínek, jehož přesnou přihrávku usměrnil za Ondríkova záda Kučera. Hladoví domácí hráči neměli dost. Půl minuty před druhou sirénou projel Jankovský téměř celým kluzištěm. Z jeho práce těžil dojíždějící Klodner, který přidal již sedmý zásah.

Třetí třetina se hrála spíše jen z povinnosti. Domácím nepřidělalo vrásky na čele ani Vlčkovo snížení, který tečoval Urbanovu přihrávku. Benátečtí i nadále vládli hře, leč své šance nevyužívali. Zumr těsně minul, poté se Antoš prohnal kolem bránícího Holého, na Ondríka si ale nepřišel. Poslední ránu z milosti zasadil svému sokovi Martínek, jehož při vlastním oslabení vyslal do sóla Kučera.

V závěrečné desetiminutovce mnoho nechybělo, aby Martínek přidal svoji třetí branku. Na druhé straně vychytal Petráka Brázdil, jemuž v závěrečné minutě pomohla tyčka. Skóre na časomíře se nezměnilo ani po Hozákově šanci, který byl devatenáct vteřin před koncem sám před Ondríkem, jehož ale bekhendem nepřekonal.

Trenéři po utkání

Martin Novák, Benátky: Kobra přijela oslabená, což ale nesnížilo její kvalitu v útoku. Jména jako Vlček, Bříška nebo Urban mluví sama za sebe. Jsem strašně rád, že jsme dokázali ubránit osm přesilových her a naopak jsme vstřelili tři branky při oslabení, což je docela rarita. Potvrdili jsme body z Kralup a byl bych rád, kdybychom tyto body potvrdili i v pátek proti Chebu.

Miloslav Šeba, Kobra: Trápíme se, protože máme zraněné čtyři obránce. Doplňujeme to juniory, ze hry bylo vidět, že se kluci snaží, je to pro ně dobrá zkušenost, ale momentálně na to ještě nemají. Chyby, které jsme udělali, včetně těch v našich přesilovkách, soupeř potrestal. Benátky dnes hrály dobře. Pro nás to bylo jeden z nejhorších zápasů v této sezóně. Nedá se nic dělat, musíme se zlepšit.

HC Benátky nad Jizerou – HC Kobra Praha 8:2 (3:1, 4:0, 1:1)

Branky: 7. Jankovský (Zumr), 10. Martínek (Kučera, Mašek), 15. Šafránek (TS), 24. Havlas (Hozák), 28. Jankovský (Šafránek, Zumr), 38. Kučera (Martínek), 40. Klodner (Jankovský, Kliment), 51. Martínek (Kučera) – 3. Houška (Tichý, Šťastný), 46. Vlček (Urban). Vyloučení: 7:1, navíc Martínek (Benátky) 10 minut. Využití: 0:1. V oslabení: 2:0. Rozhodčí: Němec – Jurak, Sýkora. Diváci: 160.

Benátky: Brázdil – Antoš, Lytvynov, Klodner, Kliment, Čížek, Mašek – Řepík, Havlas, Hozák – Zumr, Šafránek, Jankovský – Martínek, Vágner, Kučera – P. Douša

Kobra Praha: Málek (28. Ondrík) – Duda, Pelant, Wolf, Holý, Dudáček, Šaklein – Houška, Šťastný, Bříška – Petrák, Urban, Vlček – Kvasnička, Tichý, Matuška – Nagy