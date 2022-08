A u našich východních sousedů zanechal Čížek výraznou stopu. Postupně si zahrál za Banskou Bystricu, Nové Zámky, Žilinu, Košice a Martin a dohromady zapsal v této soutěži přes tři stovky odehraných utkání. Poslední sezonu pak strávil v prvoligovém Kolíně, kde se rozhodně neztratil. Ve 42 zápasech bral 12 kanadských bodů.

Letos měl Čížek hájit barvy šumperských Draků ve druhé nejvyšší soutěži. „V Šumperku jsem měl patřit ke zkušenějším hráčům, ale zjistil jsem, že jsou i důležitější věci, než je hokej, a proto jsem se rozhodl tam skončit a najít si něco tady,“ vysvětluje pro benátecký klubový web, proč ze spolupráce sešlo.

Jelikož zkušený obránce bydlí nedaleko Prahy, plácl si s Benátkami. „Vyzkoušel jsem si tu pár tréninků a líbí se mi prostředí i složení týmu. Proto jsem tady. Na angažmá se těším a chopím se jakékoliv role v týmu, abych byl co nejprospěšnější.,“ hlásí nejnovější posila Benátek.

Převyknout si bude muset na nižší soutěž, kterou si zahrál pouze krátce na začátku profesionální kariéry. Při přechodu do dospělého hokeje stihl Čížek čtyři zápasy za Roudnici nad Labem. „Druhou ligu jsem krátce hrál, ale to mi bylo asi sedmnáct let. Občas jsem se jen tak podíval na výsledky nebo jsem měl nějaké informace od spoluhráčů, kteří z druhé ligy přišli do první,“ říká ke svým zkušenostem s třetí nejvyšší soutěží.

Do úplně neznámého prostředí ale Čížek rozhodně nepřichází. V týmu se totiž potká s bývalými spoluhráči z Kolína Davidem Šafránkem a Martinem Sejpalem. „Určitou roli v mém rozhodování hrálo i to, že je tu několik hráčů, s nimiž jsem se potkal loni v Kolíně. Kluky znám a jak jsem už řekl, líbí se mi tady,“ zakončuje bek, který už za Benátky stihl sehrát i jedno přípravné utkání.

