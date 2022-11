„V dnešním zápase jsme se přiblížili tomu, jak má domácí tým v Benátkách hrát. Bylo to vyrovnané utkání, které dospělo až do prodloužení. V něm jsme sice inkasovali, ale řekl bych, že dnes jsme sahali minimálně po dvou bodech, ne-li po všech třech. Tohle je dobrý směr, kam náš tým směřuje. Chce to ještě čas, aby se to někam posunulo," pochvaloval si zápas navzdory porážce trenér Benátek Antonín Nečas.

Škola hokejových talentů zavítala poprvé do Benátek. Jsem nadšený, zářil trenér

Hostující Jan Čaloun naopak herní projev svého mužstva zkritizoval. „Jsme rádi, že bereme extra bod, s dnešním výkonem ale nejsme v žádném případě spokojení,“ zlobil se po utkání. „Začali jsme hodně aktivně. V podstatě jsme soupeře k ničemu nepustili, vedli jsme 2:0. Nesmyslnými vyloučeními jsme ale inkasovali, čímž Benátky snížily na 1:2. V tu chvíli jsme přestali hrát a ve druhé třetině byl soupeř jasně lepší. V závěrečné části hry se hrál hokej nahoru-dolů, bylo to hodně vyrovnané,“ popisoval Čaloun průběh střetnutí a pasáže, které se mu nezamlouvaly.

Liga pokračuje už v sobotu, Benátky míří do Chebu.

Hokej, 2. liga - západ, 13. kolo:

Benátky – Ústí n. L. 3:4pp (1:2, 2:1, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Bříška (L. Tondr), 34. Zumr (Mrkvička, Bříška), 38. Šafránek (M. Tondr, Dvořák) - 10. Costa (Prošek, Tůma), 14. Rudovský (Drtina), 32. Drtina (Rudovský), 63. Záruba (Kučera, Berčík). Rozhodčí: Hacaperka - Brož, Kettner. Vyloučení: 4:8, navíc Smola (UNL) 10 min. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 165. Střely na branku: 43:35.

Benátky: Sajdl – Mrkvička, Klodner, Antoš, M. Tondr, Rajgl, Mašek – L. Tondr, Bříška, Zumr – Dvořák, Šafránek, Šíma – Král, Havlas, Hejňák – Kusý, Hruška, Peca.

Ústí n. L.: Stahl – Vodička, Trefný, Vacík, Drtina, Funk, Záruba, Šefl – Damašek, Smola, Kučera, Tůma, Prošek, Roubík, Berčík, Rudovský, Costa, Bartoš.