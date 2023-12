Letňanští Letci oplatili benáteckým hokejistům porážku ze svého kluziště. V odvetě jim k tomu stačily dvě branky z prostřední periody. V obou měl prsty útočník Kysela, který v kádru Pražanů působí na střídavé starty z prvoligového Sokolova. Domácí brzdila v utkání častá nepřesnost, přesto za zády letňanského brankáře Nečase dvakrát zvonila tyčka. Ten však čtrnácti úspěšnými zásahy uhájil svoji první letošní nulu. Benátky naopak poprvé v tomto druholigovém ročníku neskórovaly.

Střelci Benátek si tentokrát a v sezoně poprvé na brankáře soupeře nepřišli. | Foto: IHC Králové Písek

Od úvodního buly to byli hosté, kdo častěji ohrožoval Brázdilovu branku. Domácím příliš nepomohla ani přesilová hra po vyloučení Fialy. První střelu jejich barev, která mířila mezi tyče, si připsal až po osmi minutách hry kapitán Šafránek. To na druhé straně musel čarovat Brázdil, který vychytal vyrážečkou pokus Turka. Přesto mohli z ojedinělé příležitosti jít v závěru třetiny do vedení domácí hráči. Nečas nepřesně rozehrál za svojí brankou, těžit z toho mohl obránce Němeček, který ale trefil jen břevno.

Necelé dvě minuty prostřední části hry stačily k tomu, aby se v Benátkách nad Jizerou poprvé měnilo skóre. Po nepřesnosti ve vlastní třetině zůstal před Brázdilem osamocený Kysela, který rychlou kličkou poslal svůj tým do vedení. Na domácí následně čekaly těžké chvíle po vyloučení Klodnera. Kapitán Letců Arnošt si ale na Brázdila nepřišel.

Mrzet to jeho tým ale nemuselo. V polovině hrací doby se přesnou střelou k bližší tyčce z kruhu prezentoval Vacín. Benátečtí sice vyrovnali hru. Do trháku ale mohl svůj tým poslat na druhé straně Korčák, v samostatném úniku ale puk mezi Brázdilovými betony do branky nepropasíroval. Dvě sekundy před druhou sirénou nevstřelil kontaktní gól Hozák, který z nadějné pozice minul branku.

V závěrečné třetině spoléhali hosté na důkladnou defenzívu, domácí se proti nim prosazovali velmi těžce. Přesto mohl snížit Jankovský, který už byl ale blízko Nečase, jemuž mířil do hrudi. Na druhé straně zvonilo břevno po střele Pšeničky z mezikruží.

Chvíli poté putoval na trestnou lavici domácí Šafránek a z ní sledoval, jak jeho spoluhráč Brázdil opět podržel svůj tým, když zneškodnil sólo Turka. Benátečtí poté mohli zdramatizovat utkání ve čtyřminutové přesilovce, ta se jim ale příliš nepovedla a Nečas si v ní připsal pouhý jeden zásah. Kontaktní gól nevstřelil v poslední minutě Antoš, znovu hrající v útoku, Nečase totiž podruhé v zápase zachránila branková konstrukce. Domácí trenéři poté odvolali brankáře Brázdila. Na zvrat výsledku už ale domácím chyběl čas i síly.

"Dnes to bylo velmi kvalitní druholigové utkání, které rozhodly naše dvě individuální chyby a soupeř je dokázal potrestat. Nefungovaly nám přesilové hry a bez vstřeleného gólu se nedá vyhrát," poznamenal k utkání trenér Benátek Martin Novák.

Jeho protějšek Jaroslav Nedvěd prozradil, jakým způsobem a nakonec úspěšně s týmem přizpůsobil taktiku. "Čekal nás kvalitní soupeř s velmi dobrým brankářem. Věděli jsme, že v minulém utkání v Letňanech jsme byli lepší, avšak nevyhráli jsme, protože jsme nedali více branek a také chybovali vzadu. Dnes jsme přistoupili na hokej, který Benátky hrají. S tím, že nebudeme hrát náš styl hokeje, který se vyznačuje rychlostí a hrou nahoru-dolů a že budeme muset hrát pomalejší hokej. Počítali jsme s tím, že dvě nebo tři branky vstřelíme, což se povedlo. Zároveň jsme věděli, že nesmíme inkasovat a že nemůžeme propadat a dělat chyby vzadu. Zároveň také jsme nesměli soupeři nabídnout brejky, po kterých umí skórovat. Tohle jsme víceméně po celou dobu zápasu dodrželi a já jsem spokojený."

HC Benátky nad Jizerou – HC Letci Letňany 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky: 22. Kysela (Poul, Niko), 30. Vacín (Mácha, Kysela). Vyloučení: 5:4. Bez využití. Rozhodčí: Šmika – Hošťálek, Teršíp. Diváci: 140.

Benátky: Brázdil – Klodner, Kliment, Lytvynov, Mašek, M. Němeček, Čížek – Zumr, Jankovský, Šafránek – Vágner, Havlas, Hozák – Kučera, Antoš, Dvořák – Plíšek

Letňany: Nečas – Fiala, Chalupa, Niko, D. Němeček, Drtina, Gurjevskij, Hamšík – Arnošt, Mrňa, Turek – Poppel, Korčák, Sklenář – Poul, Pšenička, Kysela – Vacín, Mácha, Theimer - Nedvěd