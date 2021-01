Domácí Dukla měla v první třetině drtivou střeleckou převahu 18:2. Gól z ní ale vytěžili pouze jeden. Minutu a půl před sirénou vyzrál na dobře chytajícího Krále Patrik Čermák, který v pravém rohu vybojoval kotouč, vybruslil si směrem k brance a pálil do bližšího růžku.

Ze druhé třetiny utekly jen dvě minuty, když hosté odpověděli. V přesilové hře vypálil Kovář a před brankou puk lehce tečoval Kryštof Hrabík – bylo vyrovnáno. Jihlava si ale záhy vzala vedení zpět, po úniku se šťastným bekhendovým zakončením prosadil Jiří Fronk.

Na další změnu skóre se čekalo až do 53. minuty. Tehdy se na levém kruhu zjevil volný Martin Böhm, sebral odražený puk a skrz klubko hráčů ho nekompromisně poslal nad vyrážečku domácího brankáře.

Po pouhých padesáti sekundách však domácí potřetí vedli, kapitán Josef Skořepa si sjel mezi kruhy a z jasné pozice se nemýlil. Zápas směřoval za stavu 3:2 ke konci, jenže necelou půlminutu před vypršením řádné hrací doby se Benátky radovaly – při power play nahodil na branku Šedivý a clonící Vojtěch Jiruš srazil touš mezi nohy Fučíka.

Prodloužení o vítězi nerozhodlo, byť hodně blízko k bonusovému bodu byla Dukla. Její nejproduktivnější hráč Pekr ovšem pálil jen do horní tyče. Rozhodly tak až nájezdy. V sedmé sérii přisoudil Benátkám bod navíc Tomáš Cibulka.

Šikovný dorostenec naskočil do svého teprve druhého utkání za A tým Benátek. Minule proti Porubě zaznamenal asistenci a nyní svému týmu proměněným nájezdem zařídil výhru za dva body. Domácím nestačilo na víc než jen bod ani 55 střeleckých pokusů.

Výkon gólmana Daniela Krále vyzdvihl i trenér hostů Antonín Nečas: „Kluci zápas nazvali loupeží v Jihlavě, která vznikla výborným gólmanem. Druhou věcí je, že se nám začíná vracet tvrdý dennodenní dril a práce s kluky, s jejich programem a vytížeností.“

Domácí samozřejmě s výsledkem spokojení nebyli. „Jeden bod z domácího zápasu proti Benátkám je málo. Do zápasu jsme vstoupili dobře a kontrolovali jsme hru. Měli jsme spoustu šancí, ale stejně jako první zápas v Benátkách pro nás byl nepřekonatelnou překážkou gólman. Po první třetině jsme měli mít polštářek dvou tří gólů a hrálo by se nám lépe. Dostali jsme zbytečné góly z předbrankového prostoru a pokud chceme v této sezoně pomýšlet na úspěch, tak si to musíme rozebrat a zlepšit to,“ řekl kouč Jihlavy Viktor Ujčík.

Středočeši tak i ve druhém letošním vzájemném utkání porazili Duklu a vrátili se na vítěznou vlnu. Momentálně devátý tým tabulky čeká v dalším kole opět těžká prověrka – v pondělí jede na led kladenských Rytířů.

HC Dukla Jihlava – HC Benátky nad Jizerou 3:4 po s. n. (1:0, 1:1, 1:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 19. Čermák (Chlubna, Juda), 27. Fronk (M. Zadražil), 54. Skořepa (T. Havránek) – 22. Hrabík (Kovář), 53. Böhm, 60. Jiruš (Šedivý, Aubrecht), rozh. náj. Cibulka. Rozhodčí: Bejček, Micka – Kreuzer, Polák. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Bez diváků.

HC Dukla Jihlava: Fučík – D. Krenželok, Eliáš, T. Černý, Strejček, Bilčík, A. Dvořák, Hlaváč – T. Havránek, Skořepa, Illéš – Jiránek, M. Zadražil, Fronk – T. Harkabus, Poletín, Pekr – Čermák, Juda, Chlubna.

HC Benátky nad Jizerou: Král – Šedivý, Aubrecht, Böhm, Kovář, Cibulka, Had – Jiruš, Čederle, Pabiška – Wiencek, Hrabík, Hujer – Gajda, Měchura, Drábek – Šafařovský, Jansa, Putz.