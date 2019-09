Středočeši shořeli na proměňování šancí, neboť zejména ve druhé části hry nedokázaly Benátky Krále překonat až z těch největších závarů před brankou! Skóre pak gólem do šatny otevřel hostující Střondala a Stadion následně třetí část ovládl a slavil u Jizery první body. Benátečtí si na ně musejí počkat minimálně do soboty, kdy budou hrát opět doma – přivítají pražskou Slavii.

„Myslím si, že jsme utkání nezačali špatně. Řekl bych, že při hře pět na pět jsme byli lepším týmem. Na naší hře se podepsaly nevyužité přesilové hry. Samozřejmě nás poznamenala i inkasovaná branka v závěru druhé třetiny, kdy soupeř využil svojí přesilovku,“ komentoval porážku domácí kouč Valdemar Jiruš.

A v hodnocení pokračoval: „V poslední třetině jsme byli otřesení z inkasovaného gólu do šatny. Udělali jsme tři chyby, které soupeř potrestal. Pro nás to bylo dost smolné a nešťastné utkání. Mrzí nás to, protože jsme měli spoustu šancí a přesilových her. Jsem přesvědčený o tom, že kdybychom nějakou šanci proměnili a využili alespoň dvě ze sedmi přesilových her, tak jsme body brali my a ne soupeř. Litoměřicím gratulujeme, my se už připravujeme na další utkání. Žádný zápas v této soutěži nebude pro náš tým jednoduchý. Budeme nadále tvrdě pracovat a půjdeme za úspěchem.

Benátky – Litoměřice 0:4

Branky: 40. Střondala (Pavlas, Voženílek), 45. D. Sklenář (Štohanzl, Dajčar), 46. Střondala (Šalda, Voženílek), 57. Jícha (Štohanzl, Kangas). Rozhodčí: Micka, Souček – Horažďovský, Maštalíř. Vyloučení 7:8. Využití: 0:1. Diváci: 125.

Benátky: Žajdlík – Kolmann, Žůrek, Buchtela, Kunst, Niko, Aubrecht, Hampl – Půček, Chrtek, D. Špaček – Rychlovský, Najman, R. Duda – Jiruš, A. Dlouhý, Wiencek – Klapka, Bittner, Šafařovský.

Litoměřice: Tomáš Král – Kukla, Marcel, Mlčák, Pavlas, Strejček, Šalda, Dajčar – Jánský, Korkiakoski, M. Kadlec – Kangas, Střondala, Voženílek – Svoboda, Vitouch, Jícha – D. Sklenář, Štohanzl, Kropáček.

TOMÁŠ NEJEDLO