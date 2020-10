Středočeši nezačali dobře a už ve čtvrté minutě museli bránit dvojnásobné oslabení. Odolávali sice dlouho, ale nakonec přeci jen kapitulovali. Přesilovku pěti proti třem po minutě a půl využil z pozice za levým kruhem Marcel Kottek. Druhá trefa Kadaně přišla při hře ve čtyřech na obou stranách. Roman Chlouba si nabruslil za obranu Benátek, samostatný únik zakončil kličkou Paříkovi a po osmi minutách hry poslal domácí mužstvo do dvougólového vedení.

Ve druhé třetině padaly branky pouze v přesilových hrách. Necelou půlminutu po návratu z kabin snížili hosté zásluhou tvrdé rány Daniela Špačka od modré. Do návratu vyloučeného Havla do hry přitom zbývaly jen dvě sekundy.

Nadále přibývaly tresty na obou stranách, a v další přesilovce v závěru prostřední třetiny domácí znovu odskočili. Faul mazáka Pabišky potrestal Jakub Trefný, který z levého kruhu propálil vše, co mu stálo v cestě.

„Co se týče scénáře, který se v Kadani odehrál v první a druhé třetině, tak jsme kluky nabádali, aby právě k takovému nedošlo. Soupeři jsme nabídli dvě přesilové hry 5 na 3, čehož také využil. Nám se to poté už těžko dohánělo,“ nelíbila se benáteckému trenérovi Valdemaru Jirušovi nedisciplinovanost hostujících hráčů.

Ve třetí části přesto domácí tým náskok ztratil. Opět v početní výhodě si hostující Sebastian Čederle sjel mezi kruhy a zápěstím našel místečko mezi betony domácího brankáře Hanuljaka. Hosté se tak znovu dotáhli na rozdíl jednoho gólu.

Minutu nato mohli Trhači znovu vést o dva góly. Pekařův faul přinesl domácímu týmu výhodu trestného střílení. Chlouba ale podruhé v zápase na Paříka nevyzrál. Hosté tak zůstali ve hře a dokázali srovnat.

Až šestý gól zápasu padl při hře pět na pět. Maršounovu ránu sice Hanuljak ještě vyrazil, ale na dorážku nepokrytého Petra Krejčího už byl krátký. Necelých osm minut před koncem třetí části ukazatel skóre poskočil na 3:3, a protože další branka už v šedesáti minutách nepadla, muselo se prodlužovat a posléze došlo i na nájezdy.

„Toho bodu je škoda, za stavu 3:1 jsme udělali dvě chyby dozadu v oslabení, ale kluci bojovali, stejně jako minulé utkání na domácí půdě s Frýdkem-Místkem,“ poznamenal domácí kouč Petr Rosol, který byl ale jinak s výsledkem zápasu spokojen.

Jeho tým lépe zvládl nájezdovou loterii o bonusový bod. Benátky do rozstřelu vstoupily bídně, Pekař ani Šafařovský v prvních dvou sériích neuspěli. První tři exekutoři Kadaně byli naopak neomylní, takže i když ve čtvrté sérii snížil nájezdové skóre Špaček na 2:3 z pohledu Benátek, měli hosté těžkou pozici. Kolmann jako pátý exekutor musel proměnit, aby udržel Benátky ve hře, ale nepovedlo se mu to. Bod navíc tak získala Kadaň.

„V závěrečné dvacetiminutovce jsme se vrátili zpět do utkání a měli jsme v závěru více ze hry, šance. Štěstíčko se k nám však neotočilo, chtěli jsme tři body a máme pouze jeden, tudíž jsme zklamaní,“ mrzelo Jiruše.

Benátky zaokrouhlily svůj dosavadní zisk na deset bodů po sedmi zápasech. Další duel Chance ligy je čeká ve středu 7. října, kdy na svém ledě u Jizery přivítají Baník Sokolov.

SK Trhači Kadaň – HC Benátky nad Jizerou 3:2 po samostatných nájezdech (2:0, 1:1, 0:2 – 0:0)



Branky a nahrávky: 6. Kottek (J. Svoboda, Matyáš Svoboda), 9. Chlouba (Trefný), 39. Trefný (Kottek, Chlouba), rozhodující nájezd Chlouba – 21. D. Špaček (Pekař, A. Dlouhý), 43. Čederle (Jiruš, Pabiška), 53. P. Krejčí (Maršoun, Jansa).

SK Trhači Kadaň: Hanuljak (R. Běhula) – Kottek (A), Trefný (C), R. Havel, Seemann, Havlín, T. Běhula – Matyáš Svoboda, J. Svoboda, Chlouba – Achmeťjanov, Sursov, Koblížek – Z. Zabloudil, Jakub Veselý, Morong – Bucek.

HC Benátky nad Jizerou: Pařík (Žajdlík) – Šedivý, Kolmann (C), Aubrecht, Štibingr, Kovář, P. Krejčí, Had – D. Špaček (A), A. Dlouhý, Pekař – Jiruš, Čederle, Pabiška (A) – Cikhart, Jansa, Wiencek – Maršoun, Šafařovský.