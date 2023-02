Podle postavení v tabulce to byly hostující Benátky, kdo byl ve středečním utkání favoritem. A také to podle toho v úvodu vypadalo. Po necelé minutě hosté vedli, Vlci se ani nestačili rozkoukat! A když o dvě minuty později hosté dali druhý gól, zaznělo na tribunách: "To bude zase debakl!"

Jenže zápas Vlků s Benátkami má vždy tak trochu nádech derby, v dresech obou mužstev jsou hráči, kteří hráli i za svého soupeře. Derby bývá většinou drama. A tak tomu také bylo. Benátky přijely hrát rychlý, kombinační hokej a Vlci se mu přizpůsobili. První třetina nakonec ještě pod taktovkou hostí skončila 2:3.

V kabině Vlků ale bylo zřejmě „dusno“, neboť do druhé třetiny vyjel jiný tým. Vlci přidali na důrazu, rychlosti, jejich akce měly tah na branku. Rázem byl k vidění oboustranně dobrý hokej, který fanoušky musel bavit. Ve 35. minutě utkání pak domácí „tahoun“ Daniel Špaček srovnal stav utkání na 3:3! Nadšení ale nevydrželo dlouho. Po dvou minutách, hloupému nedůrazu a chybě šly Benátky opět do vedení. A s ním odcházel soupeř do kabiny po druhém dějství.

Malát si premiéru v novém dresu osladil gólem. Zápisné? Málo to nebude, smál se

Nástup do poslední, tedy v tu chvíli si přítomní mysleli, že poslední, části vyšel opět lépe pro skvěle bojující Vlky. Patrik Maďar ve 47. minutě srovnal stav na 4:4. Ale historie se opakovala. Hloupá chyba, nedůraz a benátečtí borci se po brankách Bříšky a Jankovského opět dostali do vedení. Drama vrcholilo, na ledě přibylo nervozity. Po několika drobných potyčkách přišel nedovolený zákrok Bříšky (podle výroku sudího „nedovolený zásah do oblasti hlavy a krku“). A po něm následoval pětiminutový trest a v přesilovce drtivý tlak Vlků. Výsledkem byla branka po dělovce Abrahama a snížení na 5:6.

V čase 58:13 pak Vlci odvolali gólmana a vrhli všechny síly do útoku. Co se zdálo nemožné, povedlo se! Na ukazateli času svítilo 58:48, když Brokeš téměř z rohu napálil kotouč na branku. Ten trefil hostujícího brankáře do přilby a od ní skončil za jeho záda – 6:6! Zápas tak šel do prodloužení. Ani jeden z týmů v něm nedokázal najít cestu k překonání soupeřova brankáře, a tak na řadu přišly samostatné nájezdy.

Cíl? Dostat se do první čtyřky, říká před koncem základní části kralupský Kaprál

A když už drama a super hokejový zážitek, tak se vším všudy! Po úpravě ledu (ta se moc nedařila) se šlo na to. V páté sérii vedli Vlci, Benátky ale dokázaly srovnat a pokračovalo se! Rozhodnutí přinesla osmá série. Hosté nedali a domácí bek Michal Pavlů s přehledem zkušeného borce střelou zápěstím zajistil Vlkům vítězství.

HC Vlci Jablonec - HC Benátky n. J. 7:6 SN (2:3, 1:1, 3:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Maďar (Jursa, Špaček), 14. Špaček (Jursa, Maďar), 35. Špaček (Jursa, Maďar), 47. Maďar (Jursa, Duschka), 56. Abraham (Brokeš), 59. Brokeš (Maďar, Pavlů), rozh. náj. Pavlů – 1. L. Tondr (M. Tondr, Rajgl), 4. Bříška (M. Tondr), 10. Hejňák (Antoš), 37. Jankovský (Šafránek, Antoš), 48. Bříška (L. Tondr), 50. Jankovský (M. Tondr).

Jablonec: Horák (Jelínek) – Kollert, Duschka, Macurák, Abraham, Starý, Had, Pavlů – Špaček, Jursa, Maďar – Strnad, Dospěl, Brokeš – Kačírek, Foerster, Bouřil. Trenér: Šuráň.

Benátky: Hofman (Sejpal) – Mrkvička, Mašek, M. Tondr, Antoš, Klodner, Rajgl – Bříška, Šafránek, Hašlar – Král, Hejňák, Dvořák – Havlas, Jankovský, L. Tondr – Kusý. Trenér: Nečas.