Benátky nad Jizerou cestovaly k zápasu do Sokolova. Domácí měli velmi dobrý vstup do utkání. Už po patnácti vteřinách se prosadil Michal Gut. Jeho tvrdá rána z mezikruží propadla brankáři Lukáši Paříkovi. Ve třetí minutě se nechal vyloučit hostující Matěj Pekař na dvě minuty za držení. Početní výhodu dokázal Baník bleskově proměnit. Jan Pohl našel Martina Kadlece, který překonal brankáře Benátek. Po první třetině vedl domácí celek 2:0.

Z kraje druhé části utkání hráli hosté znovu v oslabení a znovu inkasovali. V roli přihrávajícího hráče byl znovu Jan Pohl. Přesnou přihrávkou našel Michala Guta, který poslal kotouč až do sítě. Krátce před polovinou zápasu Baník vstřelil svou čtvrtou branku. Denis Zeman nahodil kotouč na branku, a před bránou výborně tečoval Martin Kadlec. V čase 33:55 dokonal hattrick domácí Martin Kadlec. Tentokrát zakončoval po pěkné akci střelou do odkryté části branky. Po dvou třetinách vedl Sokolov 5:0.

Benátky se dokázaly prosadit až v čase 41:33. Bennet Rossmy vyřešil situaci dva na jednoho přihrávkou na Sebastiana Čederleho, který zpracoval a rychlou zakončoval. Na rozdíl tří branek mohl snížit Petr Maršoun, z dobré pozice ale puk netrefil podle představ. Benátky na ledě soupeře prohrály 1:5.

Sokolov - Benátky nad Jizerou 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Gut, 4. M. Kadlec (J. Pohl), 24. Gut (J. Pohl), 30. M. Kadlec (D. Zeman), 34. M. Kadlec (Gut, J. Pohl) – 42. Čederle (Rossmy)



HC Baník Sokolov: Neužil – Houdek, J. Pohl (A), A. Rulík, D. Zeman, Klodner, Přindiš (A), Tureček – Šik, Gut, M. Kadlec – D. Tůma, Vrána, Vracovský – Prymula, T. Rohan (C), Švec – Jiskra, Kropáček.

HC Benátky nad Jizerou: Pařík (41. Hrstka) – Aubrecht (A), Štibingr, Had, Kunst, Kovář, P. Krejčí – Pekař, Hrabík, Wiencek – D. Špaček (A), A. Dlouhý, Gajda – Hujer, Čederle, Pabiška (C) – Rossmy, Šafařovský, Maršoun.