Zápas na kralupském ledě se pro benátecké hokejisty nevyvíjel vůbec dobře. Vždyť v polovině zápasu prohrávali již o tři branky! Díky brzkým dvěma slepeným gólům se opět dostali na dostřel a následně též na začátku třetí třetiny Antoš svoji druhou brankou v zápase vyrovnal. O vítězi muselo rozhodnout prodloužení, v němž slavila úspěch přesilovková trefa nejproduktivnějšího kralupského hráče Zídka.

Příprava: HK Kralupy - HC Benátky n. J. (5:8) | Foto: Klára Palánová

Vstup do utkání měli benátečtí hráči, podobně jako v minulém kole v Táboře, impozantní. Ještě neuběhly ani čtyři minuty hry, když se ujala nenápadná Havlasova střela ze mezikruží. Po nepřesnosti hostujících hráčů mohl brzy vyrovnat Hrala, ten ale narazil na pohotového brankáře Brázdila.

Postupem času to byli domácí hráči, kdo diktoval tempo hry. Šilhavého střelu ale dokázal zkrotit benátecký gólman, jenž si v úvodní periodě připsal hned čtrnáct úspěšných zásahů. Domácímu týmu k vyrovnání pomohla přesilová hra po vyloučení obránce Čížka.

Po dvaatřiceti vteřinách početní výhody vystřelil z kruhu Hrala a odrazem o tyč dostal puk do branky. O minutu a půl později už bylo vedení na kralupské straně. V mezikruží se chopil puku obránce Chládek, jehož zacloněnou střelu viděl Brázdil až v síti za svými zády.

A po dalších třinácti vteřinách hry mířil přesně k tyči svým druhým zásahem v tomto zápase Hrala. Otřesení hosté do první sirény marně hledali recept, aby se dostali třeba jen do nějaké výhodné střelecké pozice.

Ve druhé třetině byl ve větší permanenci i domácí brankář Sochůrek, který musel řešit několik ošemetných situací. Ve 28. minutě byl vyloučen benátecký obránce Lytvynov a pět vteřin před vypršením jeho trestu vyhnal brankáře Brázdila na střídačku přesnou střelou Šilhavý.

Po půl minutě hry předvedli benátečtí hráči rychlý brejk, na jehož konci byl zakončující Antoš. O další minutku později po další nedůslednosti kralupských hráčů skóroval z pravého křídla Šafránek a také domácí brankář Sochůrek vystřídal, když jej nahradil Novotný. Při dalším přerušení hry, o osm vteřin později, se pak benátecký brankář Brázdil vrátil zpět mezi tyče. Stalo se tak v nucené pětiminutové pauze, která byla zapříčiněna dírou v ledové ploše.

Tato situace možná trošku otupila benátecký elán. Hosté byli třikrát za sebou posláni na trestnou lavici. Kralupští hráči navíc měli k dispozici 116 vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovku. S ní ale nenaložili vůbec dobře. Trest přišel na začátku třetí periody, když na modré čáře napřáhl Antoš a využil zakrytého výhledu brankáře Novotného.

Vrátit vedení svému týmu mohl Zídek, který ujel v oslabení, na Brázdila si ale nepřišel. Hra se ve třetí třetině přelévala ze strany na stranu a čtyři stovky diváků určitě musely být spokojeny. O vítězi utkání muselo rozhodnout prodloužení, do nějž si domácí hráči přenášeli přesilovou hru z konce třetí třetiny. Tu také po osmnácti vteřinách využil střelou z pravého křídla Zídek.

Očima trenérů

Martin Příhoda, Kralupy: Přijde mi, že tohle byl obrázek zápasu v Ústí nad Labem. První třetina byla z naší strany super, na ledě jsme dominovali, všude jsme byli rychleji, chodili do brány. Byli jsme prostě lepším týmem. V kabině jsme si něco řekli, chtěli jsme si dát pozor na druhou třetinu, která nám příliš nejde. Je to ale stále stejné. Nevím, čím to je. Musíme si nad tím sednout. Třetí třetina byla opět o něčem jiném. Benátky musím pochválit, byly kvalitním soupeřem. Na to, jak ten zápas vypadal, jsou dnes pro nás dva body zlaté. Kluci se semkli a v prodloužení urvali vítězství. Kromě druhé třetiny nebyl náš výkon vůbec špatný. První a třetí třetina byla z naší strany výborná.

Martin Novák, Benátky: Bylo to vyrovnané utkání, v němž vyhrál šťastnější tým. Těžko se mi to hodnotí. Prohrávali jsme 1:4, ale dokázali jsme vyrovnat. Závěr byl divný, nevím, co si o něm mám myslet. Bojovali jsme a makali. Jsem rád, že se znovu zapojili kluci z B-týmu, nezklamali mě. Jedeme dál, v sobotu chceme porazit Chomutov.

HK Kralupy n. V. – HC Benátky n. J. 5:4PP (3:1, 1:2, 1:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Hrala (Bezouška, Zídek), 17. Chládek (Bradáček, Husarik), 18. Hrala (Zídek, Bezouška), 30. Šilhavý (Kehar, Kellerstein), 61. Zídek (Hrala) – 4. Havlas (Hozák, L. Kučera), 30. Antoš (Havlas, L. Kučera), 31. Šafránek (Jankovský, Zumr), 42. Antoš (Hozák, L. Kučera). Rozhodčí: Hacaperka – Gabriel, Herles. Vyloučení: 5:8. Využití: 3:0. Diváci: 400.

Kralupy: Sochůrek (31. Novotný) – Chládek, Zajíc, Kapoun, Kehar, David, Straka, J. Kučera – Bezouška, Hrala, Zídek – Kellerstein, Šilhavý, Pejchal – Bradáček, Husarik, Soukup – Marek, Broš, Binko

Benátky: Brázdil (30. – 31. a 59. – 59. Šuhájek) – Klodner, Čížek, Antoš, Lytvynov, Knesl, Kliment – Zumr, Šafránek, Jankovský – L. Kučera, Havlas, Hozák – Hejňák, Husák, Dvořák